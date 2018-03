Mládí s jointem a ve squatu je na „pohodu“. Sociálka má nové instrukce

Pokud se budou mladiství počínaje 15. rokem věku potloukat ve vybydlených domech a kouřit marihuanu, není to něco, do čeho by se měl stát „montovat“. V takovém duchu je napsaná nová metodická příručka pro kurátory z Orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Dětem po ukončení školní docházky podle ní například není nutné mluvit do toho, jestlu budou chodit i na střední školu, nebo ne. Nemusí studovat, nemusí pracovat a hlavně je nikdo nemůže k něčemu nutit, uvádí dokument, na který upozornil web Aktuálně.cz