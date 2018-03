Velikonoční soutěž Blesku o Remosky: My už jsme vyhrály, zkuste to také!

My už jsme vyhrály, zkuste to také!

Minulý pátek se zapojily do velké jarní soutěže Blesku a uspěly. Iva Pospíšilová (52) z Prahy a Jiřina Hejduková (64) ze Šlotavy jsou důkazem toho, že hrát se vyplatí! Obě už svoji remosku, o které se soutěží už mají doma! Zítra můžete být jedním z dalších 125 šťastlivců klidně i vy. Je tu totiž druhá část soutěže! Neprošvihněte nabitý čtvrteční Blesk!

Iva Pospíšilová (52) z Prahy, poprvé hrála s Bleskem

Iva Pospíšilová (52) z Prahy je pravidelná čtenářka Blesku. Přesto s ním nikdy nesoutěžila. Hra o remosku byla jejím prvním pokusem. A hned vyhrála! „Moji starou remosku mám ještě po babičce. Novou jsem proto už nutně potřebovala,“ usmívala se včera číšnice ze Svijanské hospůdky v Horních Počernicích.

„Vařím v ní moc ráda, protože maso je daleko šťavnatější a propeče se rychleji, než v troubě,“ dodává paní Iva. Ta v remosce umí udělat super rychle i olejovou buchtu z piškotového těsta. „Jako první však udělám na nedělní oběd synovo oblíbené kuřátko s nádivkou a k tomu bramborovu kaši,“ plánuje. Ostatním čtenářům Blesku také doporučuje, aby další kolo soutěže rozhodně nevynechali: „Kdo nehraje, nevyhraje!“

Buchta podle paní Ivy

Potřebujete:

2 hrnky polohrubé mouky,

1 hrnek cukru,

½ hrnku mléka,

½ hrnku oleje,

1 vejce

Postup: Všechno smícháte, můžete přidat ovoce a pečete asi dvacet minut!

Blesk rozdává Remosky za 750 tisíc: Jak hrát a vyhrát?

Šťastná Jiřina Hejduková (64) ze Šlotavy: Už nemusím rozpalovat troubu!

Křehoučké maso, báječná chuť a už žádné rozpalování trouby! Na to všechno se těší Jiřina Hejduková (64) ze Šlotavy na Nymbursku. „Hurá! Mám remosku od Blesku,“ radovala se včera, jakmile otevřela krabici s výhrou. Paní Jiřina pracovala přes čtyřicet roků jako jeřábnice na dráze, už pět je ale v důchodu, a tak každý den vaří, peče a smaží nejen pro manžela, ale hlavně pro svá čtyři vnoučata.

Tvrdí, že výhra jí přišla náramně vhod. „Je to super! Mám velikou radost, protože remosku doma nemám,“ neskrývala nadšení a hned nahlas přemýšlela, jakou dobrotu si ve svém novém pomocníku přichystá. „Celá rodina jsme masožravci, manžel Jaroslav (67) je myslivec, takže nějaké maso je pořád doma v lednici,“ vysvětlovala se smíchem. Napoprvé prý ale zvěřinu zkoušet nebude. „Myslím, že prozatím nebudu moc experimentovat a vsadím na pečená kuřecí stehna,“ dodala.

Biftečky od paní Jiřiny

„Maso naklepu, naříznu a vložím do předem připravené marinády (vejce, solamyl, sojová omáčka hořčice, sůl, pepř, česnek) a nechám klidně tři čtyři dny odležet v ledničce. Poté vložím do remosky. Za tři minuty bude hotovo a chutnat to jistě bude báječně.“

Pozor, druhá šance na výhru Remosky! Soutěžte s Bleskem

Velikonoční soutěž o stovky remosek! | red

SUPERČTVRTEK S BLESKEM! Pozor! Vzhledem k tomu, že je v pátek státní svátek, deník Blesk přináší tv MAGAZÍN výjimečně už ve čtvrtek… a s ním i soutěž o 125 Remosek za 375 tisíc Kč!