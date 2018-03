Češi moc rádi kutí, jde jim u toho ale o život. Čemu by se měli vyhnout?

Michal Štingl (40) dá dohromady rozbitou poličku, ale zvládne toho daleko víc, kutí už od dětství. „Doma si dělám většinu věcí jako malování, menší opravy vody a elektriky, natírám okna a zábradlí, nebo se věnuji různým úpravám nábytku, což se prolíná i s nějakou tvorbou,“ uvedl pro Blesk Zprávy. Jinak se věnuje výtvarnému umění.

Z elektrikářských prací má Michal sice respekt, přesto se neváhá pustit i do nich. „Elektřiny se bojím, ale snad tomu rozumím aspoň, aby mě to nezabilo. Vyměním zásuvku, vypínač, lustr. Nedávno jsem renovoval secesní lampu, kde bylo potřeba vyměnit všechny dráty,“ popsal kutil samouk.

Na co už si Michal netroufne, jsou elektrické obvody. A většinou si neví rady se spotřebiči. S kutěním začal už v dětství a postupně se nabalovaly další a další dovednosti. Dneska pracuje v kanceláři, dříve si ale zkusil třeba práci na stavbě. Říká, že rád také vyrábí rámy na obrazy. Při domácím kutění se nikdy výrazněji nezranil, kromě nějakého povrchového škrábance nebo říznutí zůstal „celý“.

Všeuměl 55+ z domku s návodem na internetu

Podle průzkumu agentury NMS Market Research kutění údajně není ryze mužskou záležitostí. Naopak: muži a ženy se na něm podílejí srovnatelně. Typický všeuměl je podle výzkumu člověk nad 55 let, který bydlí v rodinném domě. Češi nejraději hledají inspiraci pro své kutilské umění přitom jednoznačně na internetu.

„Všechny věci jsou bezproblémové, dokud se nevyskytne problém. To znamená nějakou nestandardní věc, ta se objevuje u 50 procent prací. Je to například záležitost, která zdrží malbu. Člověk chce bílou, nezná zákonitosti. A potom ho zklame podklad, který na to není připravený,“ uvedl pro Blesk Zprávy ředitel Cechu malířů, tapetářů a lakýrníků Pavel Žatečka. Nátěr potom nevypadá tak, jak má, nebo se olupuje.



Kutil může být podle odborníka sebešikovnější, ale v takovém případě podcenil přípravu. Žatečka také uvedl, že existuje řada poměrně drahých barev, které se dají snadno špatně nanést a malba se následně velmi prodraží a protáhne. Člověk přijde náhle o peníze i o čas, který strávil při práci.

Kdy jde už o život?

Podle odborníka potom doma vznikají zbytečné hádky a je potřeba zavolat „narychlo“ profesionála, což se může práce dost prodražit. Pokud přijde vystudovaný malíř rovnou, tak provede malbu a umí i poradit. „Řemeslník, to nejsou jenom ruce, je to i hlava, která poradí a pomůže s výběrem, dobrý malíř je prodloužená ruka bytového architekta,“ vysvětlil Žatečka.

A co úpravy elektřiny, vody, nebo plynu? „Tam jde o život, pokud elektrika neprobíjí, tak je to o štěstí, že to nezabije, plyn může zabít celou rodinu,“ popsal Žatečka. Odborník upozornil také na neodborné firmy, které například osadí nová okna, ale udělají to špatně. Pokud je v bytě karma, tak snadno přijde o přísun vzduchu, vyhasne a může opravdu otrávit celou rodinu.



Pozor je zapotřebí dávat i na digestoř. „Digestoř se zapne, zůstane na tichý chod, zapomene se na ni a ona pak dokáže obrátit chod komína,“ popsal odborník. Takže i s obyčejnou digestoří je lepší mít přísun vzduchu, protože jej přístroj spotřebovává a katastrofa může být snad na světě i bez kutění.