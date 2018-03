Požár obchodního centra jako v Rusku? Podle hasičů hrozí i v Čechách

Podle požárního experta Radka Kislingera je na místě požáru nejhorší panika. Když už k němu dojde, tak by lidé měli v co největším klidu objekt opustit. Podle mluvčí hasičů Nicole Zaoralové byla při nedávném požáru obchodního centra v Rusku největším problémem právě panika.

„Každé nákupní centrum bylo navrženo a vyprojektováno pod dohledem hasičů. To znamená, že je každý detail dobře promyšlen tak, aby se lidé co nejrychleji dostali ven. A to je také základní úkol lidí, aby se v bezpečí dostali ven. To znamená, aby se dívali, jak jsou označené únikové cesty a aby využili těchto cest k co nejrychlejšímu opuštění objektu,“ uvedl pro Blesk Zprávy Radek Kislinger, vedoucí oddělení zjišťování příčin požárů.

Hlavně nepanikařit

Podle odborníka je zapotřebí v případě požárů nepanikařit a podívat se na to, jak jsou označené únikové cesty. Je však zapotřebí začít prevencí. Pokud se člověk do „obchoďáku“ vydává, měl by se pořádně dívat kolem sebe. To proto, aby si vybudoval povědomí o tom, jak vypadají únikové cesty, jak vypadají šipky, které na ně odkazují a kudy by v případě krize měl utíkat. Chlapec vyskočil před plameny ze 4. patra: Děsivé záběry odhalují zkázu po požáru obchodního centra

„Šipky únikových cest, tedy samotné značení je na takovém podkladu, který je dobře viditelný i v zakouřeném prostoru a ve tmě. Takže to platí i ve chvíli, kdy tam bude zhoršená viditelnost, kouř a nedostatek světla,“ poukázal expert.



Z objektu je tedy možné bezpečně vyjít i za nebezpečných podmínek. „Stačí se orientovat, nepanikařit a co nejrychleji najít nejkratší cestu ven. Pokud už jsou na místě hasiči, je třeba držet se jejich doporučení, případně doporučení personálu nákupního centra, pokud navádí lidi jak se dostat ven,“ dodal Kislinger.

Hrozí podobný požár jako v Rusku i v českých podmínkách?

Podle hasičů se nedá říct, že by k něčemu podobnému V Česku nemohlo dojít. „Při přísných bezpečnostních pravidlech, která u nás panují, je ta pravděpodobnost velmi malá. Už proto jak velmi pečlivě se provádí státní požární dozor, jak pečlivě jsou stavby navržené, všechno je děláno tak, aby k neštěstí nedošlo. Ale pak je tam ještě další kapitola a to je lidský faktor, který nikdy neovlivníme,“ upozornila Blesk Zprávy mluvčí hasičů Nicole Zaoralová.



Podle Zaoralové nikdy nelze předem odhadnout, jak lidský faktor zareaguje. „Mám pocit, že v Rusku také velkou roli sehrál lidský faktor. Takže pokud bude na místě takového požáru velká panika, někdo tam udělá nějakou lidskou chybu, tak k tomu vždycky může dojít,“ dodala Zaoralová s tím, že po technické a projekční stránce je budova vždycky navržená tak, aby k podobnému neštěstí nedocházelo. Řekni mamince, že jsem ji milovala. Vzkazy uhořelých dětí z obchodního centra budí hrůzu

Podle hasičů mají česká obchodní centra ve svém přístupu k požární ochraně značný problém. Vzhledem k tomu, že v nich nejsou okna, se lidé ve chvíli, kdy propukne požár, budou hůře orientovat. Šipky, které odkazují na únikové východ, bývají na podkladu, který je dobře viditelný i za předpokladu zhoršené viditelnosti. Horší je, že se šipky v některých obchodech ztrácejí ve změti reklam, nebo jsou zastavěny zbožím. Úniková vrata pak mnohdy bývají zatarasená nebo uzamčená.



Hasiči v takových objektech provádějí pravidelné kontroly. Většinou najdou celou řadu problémů. Když „obchoďák“ pochybení napraví, bývá to prý jen na krátkou dobu. Loni hasiči zkontrolovali na 80 tisíc takových objektů a v pořádku jich bylo jen 23 procent. V případě závažného pochybení mohou obchodní centrum i uzavřít.