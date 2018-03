„Vysávala a smetla mi věci ze sedačky. Tak ji říkám: co děláš? A ona, že to tady nebude! A jak měla ten vysavač v rukách, tak zaútočila a rozsekla mi čelo. Dětem řekla, že to neudělala, že jsem na tu trubku narazil hlavou sám,“ vzpomíná muž, který v dokumentu České televize popsal svůj příběh domácího násilí. Jeho manželství trvalo 28 let, značnou část tohoto vztahu ho ale partnerka týrala.

Opakovaně ho slovně i fyzicky napadala. Shodila ho ze schodů, dokonce i napadla nožem nebo sekerou, vše ale manželka s pomocí svědectví dětí popřela. Nakonec byl on sám odsouzen za křivou výpověď a dostal u soudu podmíněný trest pět měsíců s odkladem 14 měsíců.

Milana roky týrala manželka. Útočila na něj šroubovákem, hrozila mu zabitím

Brutálním útokům žen policie nevěří

O pekle domácího násilí promluvili v dokumentu čtyři muži. Cílem tvůrců je rozvířit v Česku diskusi a ukázat, že oběťmi domácího násilí nemusí být jen ženy. „Chceme, aby pomoc obětem v těchto situacím byla účinnější. Z výpovědi těch mužů jsme se často dozvěděli, že když přišli k výpovědi na intervenční centrum nebo zavolali policii, málokdo uvěřil tomu příběhu, že žena, často slabé tělesné konstituce dokázala, vést brutální útok, kde šlo často i o život,“ řekla v rozhovoru pro Blesk Zprávy Kateřina Kovářová z České televize, která se na dokumentu podílela.

„Muži mají obavu to říct někomu jinému. Mají v sobě blok nazvaný syndrom dvojích zavřených dveří. První problém je, že musí pojmenovat sami sebe jako oběť domácího násilí. A druhý problém je, že musí to partnerku označit jako agresora a že to není jejich vina,“ popsala Kovářová, kterou překvapilo, že se na výzvu televize přihlásilo přes 60 mužů, mnohem více než čekala.

Časté myšlenky na sebevraždu

„Společným rysem všech příběhů bylo to, že měli dost silné myšlenky na sebevraždu. Jeden z nich dokonce sedl do auta, vzal si nůž a chtěl se tam zabít,“ řekla Kovářová s tím, že toto konkrétní vyprávění se nakonec do finální podoby dokumentu nedostalo. Úvahy o sebevraždách v případě týraných mužů přitom nejsou výjimečné. „Do castingu se přihlásily tři ženy, jejich synové spáchali sebevraždu v důsledku domácího násilí partnerky.“

Lenku týral manžel 22 let. Kalhotkami jí pořezal nohy, nechodila 14 dní

Podle producentky dokážou být ženy stejně agresivními tyrany jako muži. „Ženy jsou velmi rafinované, jak toho muže týrat a nedat to najevo. A člověk by si řekl, že ty útoky ze strany žen nejsou tak brutální, ale není to pravda. Takže jsem se při některých výpovědích v době přípravy jako žena velmi styděla,“ uvedla v rozhovoru Kovářová, která v rámci castingu zhlédla desítky vyprávění.

Podle výzkumu Asociace pracovníků intervenčních center je v Česku obětí domácího násilí každá šestá žena a každý dvacátý muž. Přibližně polovina mužů i žen někdy přišla s domácím násilím do styku, ať už jako oběť, násilník, svědek nebo ten, kdo se o násilí dozvěděl z doslechu. Povědomí ohledně týrání mužů je ale v Česku velmi malé.

