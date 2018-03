Prokurátor promluvil o vrahovi u domu Kuciaka. A řekl, co tu nehraje

Prokurátor uvedl, že ke smrti Kuciaka a Kušnírové došlo ve středu 21. února, jakkoli původně bylo medializované datum 23. února, které zmiňoval i patolog. Jen matka Martiny od začátku uváděla 21. únor.

Kušnírová byla zasažena jednou do hlavy a Kuciak dvakrát do srdce. Oba byli zastřelení zepředu stejnou zbraní ráže 9 milimetrů. Uvedl také, že byl zdokumentován pohyb pachatele kolem domu. Prokurátor řekl, že více informací o domnělém vrahovi nemůže prezentovat, neboť by to mohlo mít negativní vliv na další vyšetřování.

„V neděli večer na výzvu rodiny obětí na místo dorazila policejní hlídka a skrze okna zahlédla ležící ženu,“ popsal prokurátor.

Policie se podle jeho slov domnívala, že jde o otravu plynem a zavolala hasiče a záchranku. Ukázalo se však, že se v domě nachází dvě mrtvá těla, hlídka proto zavolala jednotku z Trnavy, která místo zajistila.

Dům nenese stopy zápasu

V domě nebyly žádné stopy po násilném vniknutí nebo po zápasu,rovněž nebylo nic odcizeno, oznámil prokurátor. Všechno svědčí o tom, že se jednalo o vraždu na objednávku. Zajištěny byly dvě nábojnice a několik nepoužitých nábojů. Policie v současnosti pracuje s několika verzemi a každé věnuje stejnou pozornost.

Vyšetřovatelé obdrželi desítky oznámení poté, co expremiér Robert Fico nabídl milionovou odměnu (25 milionů korun) tomu, jehož informace povede k dopadnutí pachatele. „Ne, všechna oznámení byla seriózní, ale prověřili jsme každé z nich. Do dnešního dne jsme provedli přes 200 výslechů,“ řekl novinářům.

Byl vytvořený speciální tým, který se skládá z 10 vyšetřovatelů, 50tičlenné operativy a šesti analytiků. Slovenský tým úzce spolupracuje se zahraničními kolegy. „Mnoho zemí nám nabídlo spolupráci, udělali jsme všechno pro to, abychom se co nejdříve dohodli na podmínkách společného vyšetřování. Pracujeme s Italy a Europolem,“ oznámil prokurátor. Dodal také, že probíhá podrobná analýza Kuciakova počítače, detaily ale neuvedl.

Prokurátor média vybídl ke zdrženlivosti

Co se týče medializace případu, nechal se prokurátor slyšet, že novináři i vyšetřovatelé mají společný cíl: zajistit zavražděným spravedlivost a dopadnout pachatele. Každá skupina má však jiné postupy a prostředky. Oznámil, že informační embargo je u tak velkých případů samozřejmostí. Všechny unáhleně publikované informace, pravdivé nebo zavádějící, mohou pomoci pachateli před soudem. Vybídl proto novináře ke zdrženlivosti.