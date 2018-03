Ministr zemědělství Etiopie má doktorát z Prahy. Tropy s ním studovala i Petra

Česko má přes mírné klima svoji Fakultu tropického zemědělství, která je součástí České zemědělské univerzity v pražském Suchdole. A už z ní vyšel i ministr Eyasu Abraha Alle, který úřaduje v Etiopii. Petra Chaloupková a Johana Rondevaldová na fakultě působí jako odborné asistentky a promluvily o jejích výhodách i účelu. Výuka tu probíhá převážně v angličtině a škola poskytuje, kromě možnosti vyjet do exotiky, také multikulturní prostředí. Polovinu studentů tvoří totiž cizinci.

Petra Chaloupková je proděkankou pro mezinárodní vztahy a o významu své školy má jasno. „Všichni známe ananas, banány, mango, avokádo či další produkty, které pocházejí z oblasti tropů a subtropů, ale dají se u nás běžně koupit. Proto je zajímavé a důležité o těchto produktech vědět více,“ popsala pro Blesk Zprávy.

Zdejší pedagogové navíc kladou důraz na poskytování informací o tom, co se děje v jiných zemích. Studenty seznamují s tím, jak to funguje ve světě z hlediska rostlinné či živočišné produkce, zaměřují se na ekonomiku světového zemědělství, rozvoj venkova a trvale udržitelné nakládání s přírodními zdroji. To všechno ovlivňuje podmínky i v Česku. Petra Chaloupková proto považuje za důležité porozumět odlišnému chování lidí, různým kulturám, a zároveň zvyšovat povědomí o tom, že není zapotřebí bát se neznámého.

„Nikdy jsem nestála o práci v kanceláři“

Petra Chaloupková stejně jako její kolegyně Johana Rondevaldová vystudovaly na fakultě ještě v době, kdy šlo o Institut tropů a subtropů.

„Jsem původně z Dejvic a věděla jsem, že v Suchdole je fakulta (dříve institut) zabývající se problematikou tropických oblastí. Nikdy jsem si nepředstavovala, že budu pracovat někde v kanceláři. Proto pro mne byla Fakulta tropického zemědělství jasnou volbou, která mi nabízela široké možnosti, ať už pozdějšího uplatnění v zaměstnání, tak i porozumění světu a přesáhnutí hranice Prahy, Čech, Evropy,“ uvedla pro Blesk Zprávy Rondevaldová.

Zdejší studenti a pedagogové mají také možnost při práci na svých kvalifikačních pracích či v rámci nejrůznějších projektů vyjíždět do dalekých destinací. Johana byla například v Kambodži nebo na Filipínách. V rámci výzkumu se věnuje kombinačnímu účinku antibiotik a přírodních látek, nebo antioxidantům.

„Mezi potraviny s vysokým antioxidačním potenciálem se řadí drobné bobuloviny, jako například borůvky, ostružiny či maliny, nebo třeba zelený čaj. Ve světě jsou dnes velmi populární například bobule acai, které využívají domorodí obyvatelé Amazonie po celá staletí, a u nichž bylo prokázané mimořádné množství antioxidantů,“ popsala Rondevaldová.

Cizinci se vracejí se znalostmi domů

Na fakultě studuje přibližně padesát procent cizinců. Nabízí proto multikulturní prostředí. Výuka na magisterském stupni probíhá v angličtině, bakalářští studenti mají na výběr mezi češtinou a angličtinou. Cizinci, kteří školu dokončí, v Česku nezůstávají, vracejí se zpátky do svojí domoviny, kde často zastávají různé vysoké pozice a stávají se z nich úspěšní lidé. Všichni jsou prý za studium v Česku velmi vděční. Jejich domovské země často takové možnosti nemají.

Z fakulty vyšel například etiopský ministr zemědělství Eyasu Abraha Alle, který o možnosti spolupráce obou států diskutoval na podzim loňského roku s tehdejším českým ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL).