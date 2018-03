Letní čas se vrátil. Experti radí: Jezte dřív, jděte dřív spát a dostatečně pijte

Pracovníci radnice městské části Brno-střed budou moci po víkendu od pondělí do čtvrtka přijít do práce o hodinu později. Vedení radnice se tak snaží co nejvíce ulehčit zaměstnancům přechod ze zimního na letní čas, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová. Nijak to však nezasáhne provoz úřadu.

V úřední dny v pondělí a ve středu však bude potřeba zabezpečit chod odborů už od 8:00, takže se úředníci musí dohodnout. „Každé oddělení má svého vedoucího, který chod po domluvě se zaměstnanci zajistí. Někomu nevadí přijít hned na ráno, někdo využije možnost přijít až na devátou,“ řekla Dobešová. Podle ní se bude pracovní doba započítávat od skutečného příchodu do zaměstnání.

V neúřední dny v úterý a ve čtvrtek mohou všichni zaměstnanci přijít až v 9:00 s tím, že se jim příchod do pracovní doby započte už od 8:00. „Kdo možnost přijít později nevyužije, může si dvě volné hodiny vybrat jindy,“ dodala Dobešová.

Letní čas je za dveřmi: Kdy nastane a proč ho ještě pořád máme?

Starosta městské části Martin Landa (za Žít Brno) uvedl, že radnice chce usnadnit pracovníkům přechod na letní čas. „Ovšem za podmínky, že provoz agend pro veřejnost nebude nijak omezený. Uvidíme, jak se nám tato akce osvědčí a zda ji kolegové ocení. Navíc bychom také chtěli upozornit na to, že změna času už není v dnešní době nutná. Historické důvody dávno pominuly, a proto doufáme, že bude brzy oficiálně zrušena,“ řekl Landa.



Podle Dobešové byl letní čas v Čechách zavedený v roce 1940 z důvodu úspor energie. „Důvody však pominuly a dlouhodobě se hovoří o nepříznivém vlivu změny času na biologický rytmus lidského těla jako například zhoršení kvality spánku, zhoršení pozornosti, bolesti hlavy nebo únava,“ uzavřela Dobešová.