„Rodiče, kupte holčičkám robota!“ Odbornice řeší, jak dostat mezi ajťáky víc žen

Holky, pojďte se naučit „kódit!“ Takto láká studentka informatiky Barbora další dívky, aby si zkusily studovat a pracovat v IT. Přestože dnes jde o flexibilní, kreativní a dobře placenou práci, láká především muže. Důvodem je dlouhodobé podvědomé směřování dívek do netechnických oborů. Podle expertů za to mohou rodiče i učitelé na základních školách. Ve studiu Blesku byla hostem Dita Přikrylová z organizace Czechitas, která ženy a dívky v IT vzdělává.

Barbora Suchanová studuje informatiku na pražské univerzitě ČVUT a je šikovnější než řada jejich mužských kolegů. Je totiž součástí tříčlenného týmu studentů, kteří vymysleli unikátní glukometr o velikosti platební karty a propojili ho s mobilním telefonem. Tento počin, který propojuje elektroniku a programování, už jim dokonce zajistil vítězství v prestižní mezinárodní soutěži Imagine Cup pořádané společností Microsoft. A také ocenění českého ministerstva zdravotnictví.

Potřebnou aplikaci pro mobilní telefon, která načítá a vyhodnocuje data z miniaturního glukometru, naprogramovala právě Barbora. A na vývoji softwaru se věnuje i v rámci svého studia. V rozhovoru pro Blesk Zprávy řekla, že by studium informatiky doporučila i dalším dívkám.

„Není to tak složité, jak to na první pohled vypadá. A přestože jsem se občas setkala trochu s nedůvěrou, hlavně u učitelů, nebylo to nic dramatického,“ řekla Barbora s tím, že mnohem častější bylo, že jí spolužáci pomáhali, když něčemu nerozuměla.

Nová generace ajťaček

Barbora patří mezi rostoucí počet dívek, které se rozhodly vyzkoušet kariéru v IT. Třeba brněnská fakulta informatiky na Masarykově univerzity loni zaznamenala 17 procent přihlášek od žen. To je trojnásobek oproti počtu před 10 lety. Je to nový trend, protože v Česku dnes pracuje v oblasti IT jen minimum žen a vůbec nejméně v Evropě. A to přesto, že platy v tomto oboru jsou už na juniorních pozicích vyšší, než tuzemské průměrné mzdy.

„Panují tady stereotypy spojené s prací ajťáka, se kterou se ženy neztotožňují. Je to dáno i výchovou a kantory, kteří jsou na středních školách a podvědomě směřují ženy do jiných pozic než technických,“ pro Blesk Zprávy Dita Přikrylová z organizace Czechitas, která ženy a dívky v IT vzdělává. „Musíme sklidit novou generaci, která teprve přichází do škol. Tedy děti, které s technologiemi vyrůstají, hrají si s počítači, tablety nebo telefony,“ dodala.

Programování s hračkami

Přikrylová věří, že během 10 let stoupne počet žen v IT o pět procent. A čím více takových žen bude, tím více to bude lákat nové zájemkyně. „Dnes stačí dát dětem možnost si technologickými hračkami hrát. Bez ohledu na to, jestli je to kluk nebo holka, je dobré pořídit domů třeba lego robota. Ukazuje se, že programování je nejlepší učit prostřednictvím programovatelných hraček, kterých je na trhu spousta,“ vysvětluje Přikrylová s tím, že děti se při hraní automaticky učí základy algoritmizace.

„U holčiček je důležité nebránit jim a třeba je i povzbuzovat,“ říká Přikrylová s tím, že nejvíce u nich zájem o technologie opadá mezi 12. a 13. rokem. „Rodiče je mohou vzít třeba na veletrh vědy. Nebo poslat na kurz, letní školy a příměstské tábory, které si mohou kluci i holky vyzkoušet, jestli by je IT mohlo v budoucnu bavit,“ dodává v rozhovoru.