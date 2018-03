Blesk rozdává Remosky za 750 tisíc: Jak hrát a vyhrát?

Velikonoce nejsou jen vajíčka a nádivka! Každý by měl také dostat malý dárek. »Aby ho beránek nepokakal«, jak říká lidové rčení. Blesk má pro vás dnes dokonce dárky dva!

První je speciální kuchařka s velikonočními recepty zdarma, kterou najdete uvnitř tv MAGAZÍNU. Druhým dárkem pro čtenáře je velká jarní soutěž o ceny za 750 tisíc! Máte jedinečnou šanci vyhrát jednu ze 125 originálních Remosek, každá má hodnotu tři tisíce korun!

Rádi si dopřejete dokonale upečené masíčko nebo nadýchané moučníky, nechcete ale kvůli tomu rozehřívat celou velkou troubu? To často trvá déle než samotná příprava pokrmu, zvlášť pokud připravujete jen pár porcí. A navíc to mytí velkých pekáčů! Pokud si chcete užít jednoduché a rychlé vaření, Remoska je právě pro vás. Jednoduchého pomocníka si oblíbily už naše babičky – a dobře věděly proč! V ní snadno vykouzlíte třeba kuřátko s křupavou kůrčičkou nebo krásnou zlatou bublaninu.

Velikonoce v Blesku začínají už tento pátek!

Kvůli malým rozměrům si Remosku oblíbili chataři a kempaři, využití ale najde i v běžné domácnosti! Pokud vaříte jen pro jednu či dvě osoby, může vám ušetřit i pár korun na energiích. Díky nepřilnavému povrchu je i mytí snadné. Myslíte si, že by se vám hodila? Tak dnes zkuste štěstí s Bleskem, pošlete SMS a jedna ze 125 Remosek může být vaše!

Co můžete v dnešní Velikonoční soutěži vyhrát?

A) Remosku

B) Termosku

Správnou odpověď posílejte pouze dnes 23. března 2018 od 5:00 do 24:00 pomocí SMS na číslo 87651, a to ve tvaru: REMOSKA mezera ODPOVED mezera A/N JMENO mezera PRIJMENI mezera ADRESA mezera PSC (příklad: REMOSKA A A Jan Novak Prazska 1 Teplice 41501).

Pokud chcete získávat více informací o našich soutěžích, dalších akcích nebo nabídkách na produkty naší společnosti nebo jiných osob, které jsou podle našeho názoru zajímavé, přidejte za odpověď na soutěžní otázku písmeno A. V opačném případě přidejte za svou odpověď na soutěžní otázku písmeno N.

● Cena 1 SMS zprávy s doručenkou odpovídá ceníku jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro SMS zprávy s doručenkou odesílané na číslo 87651. Soutěž organizuje CZECH NEWS CENTER a. s., infolinka 296 363 199 (po – pá 9 – 16 hod.) mobil@cncenter.cz.

● Vyhrává 125 výherců, kteří budou vylosováni.

● Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla, ze kterého lze do soutěže zaslat maximálně 1 SMS, a účastník soutěže může vyhrát v soutěži pouze jednou. O výhře budete informováni formou SMS, která vám bude zaslána do dvou pracovních dnů od ukončení soutěže na telefonní číslo, z něhož jste poslali správnou odpověď.

VIDEO: Milena Grenfell-Baines přivezla do Velké Británie českou remosku.