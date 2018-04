Jakub „sedí“ za napadení, Martin za usmrcení. Zpět do života chtějí vyběhnout

Jakub je velký sportovec: půlmaratón, tedy 21 kilometrů zvládá pod dvě hodiny. „Sportoval jsem už před výkonem trestu. I při výkonu trestu jsem cvičil, neběhám však celou dobu, to až posledních pár měsíců. Kondičku mám nyní, myslím, dobrou. Půlmaraton jsem uběhl,“ pochlubil se Blesk Zprávám Jakub, který se kromě půlmaratonu chystá i na štafetu.

Mladý muž je ve vězení na dva roky. Za šest měsíců má jít ven. „Mám to za napadení,“ popsal důvody svého trestu Jakub.

Svoji budoucnost po propuštění z věznice nijak „nalinkovanou“ nemá, ale hodlá si hledat práci. „Začnu pracovat. Nejdřív půjdu k sestře a potom si najdu práci. Před nástupem výkonu trestu jsem pracoval načerno,“ svěřil se Jakub.

Vězni sportují bez vitamínů a výživy

Jakubův spoluvězeň Martin se také chystá na půlmaratón a na štafetu. Zdůraznil, že přece jen mají sportování coby trestanci trochu složitější než široká veřejnost. „Jsme ve výkonu trestu ne zrovna krátkou dobu. A na to, že jsme bez vitamínů a bez potřebné výživy, tak si myslím, že můžeme být spokojení s výkonností a chceme to uběhnout,“ uvedl pro Blesk Zprávy Martin.

Martin by se za pár měsíců (v červnu) mohl podívat na svobodu na podmínku. Muž neví, jak to dopadne, věří ale, že by se „venku“ chytl. Pochválil zároveň svoji aktuální věznici.

„Představy o budoucím životě mám, zatím je to všechno ale otevřené. Není stoprocentní cesta, každopádně chci se chytit na trhu práce a už se konečně zapojit. Na minulosti už nic nezměním. Jsem ve věznici Kuřim, s vězeňskou službou je to tam v pohodě oproti jiným věznicím, které jsem zažil. Jsou tam lepší možnosti přípravy pro občanský život,“ pochvaloval si Martin.

A za co mladý muž sedí? „Ublížení na zdraví s následkem smrti. Jako mladý kluk jsem se v alkoholovém opojení připojil k napadení muže a dopadlo to takhle,“ vysvětlil muž.

Oba odsouzení se už zanedlouho zúčastní Běhu se žlutou stužkou. Projekt podpořila organizace Run Czech, trestanci se mohou účastnit několika jejích závodů.

Akce běží už třetí rok po sobě. Z pár desítek zájemců z řad vězňů jich loni bylo asi 400. Letos organizátoři doufají, že pokoří hranici 600 zapojených odsouzených. Projekt se zároveň snaží lidem s trestní minulostí najít práci, kterou potřebují, aby se lépe dostali zpátky do běžného života. Loni bylo díky běhu „nalezeno“ 300 pracovních míst pro vězně a 100 míst pro lidi po výkonu trestu.

Kdo je zaměstná?

Mezi zaměstnavatele, kteří odsouzeným dají šanci, patří třeba Arriva, Kostelecké uzeniny nebo Fatuba.

Proč se Arriva rozhodla dát šanci trestancům? „Mám v práci kolegu, který se zabýval vězeňstvím a dělal na to téma dokonce diplomovou práci. Přišel s tím i do naší společnosti a říkal: proč nezkusíme nabídnout vězňům práci? Jednak z jejich řad získáme nové zaměstnance - samozřejmě jsme věděli, že to nebude ve stovkách, ale že to budou spíše jednotlivci. A zároveň uděláme charitativní krok. Myšlenka se chytla a od té doby podporujeme například organizaci Rubikon, která pomáhá trestancům při návratu do společnosti. U nás jsou z nich řidiči autobusů a mechanici. Našli uplatnění,“ uvedla pro Blesk Zprávy Lucie Kunešová z Arrivy.

Pokud odsouzený projeví zájem o práci řidiče autobusu, tak je postup standardní jako u kohokoli jiného. V případě, že řidičské oprávnění na autobus nemá, Arriva mu ho zaplatí. Se zaměstnáváním lidí po výkonu trestu tady podle Kunešové mají dobré zkušenosti. Zaměstnávají jich nyní šest, jako řidiče, či mechaniky. „Ano, zaměstnáváme vězně, ale chceme to taky pozitivně prodat, aby se k nám přidali další zaměstnavatelé,“ dodala Kunešová.

Aby „běhavý“ vězeň neutekl

Podle ředitelky věznice Světlá nad Sázavou Gabriely Slovákové je zapotřebí mít na paměti, že odsouzení nejsou žádní svatoušci, kteří můžou mít všechno, nač si ukážou. Musejí prý na sobě velmi tvrdě pracovat, aby většinové společnosti dokázali, že mohou být dobří zaměstnanci nebo sousedé.

K tomu ale od veřejnosti potřebují pomocnou ruku, třeba právě ve formě běhu. Do programu Běhu se Žlutou stužkou taky nemůže každý odsouzený. Jsou vybíráni ti, kteří si své povinnosti svědomitě plní a připravují se na výstup z nápravného zařízení.

Nedávno ale Slovákovou dojala kapela „V sedě" z mužské věznice v Kuřimi, kde jako ředitelka pracuje maminka Slovákové. Kapela složila písničku právě k Běhu se Žlutou stužkou, kterou Slovákové zahrála.





S kapelou trestanců z Kuřimi spolupracuje Šimon Ornest z kapely The Tap Tap. Vězni budou mít ve věznici dokonce koncert, který by měla přenášet Česká televize. Písničku, kterou kuřimská kapela složila pro Žlutou stužku, televize pomůže zpracovat do podoby klipu. Prý se můžeme těšit na známého rappera.

Žlutá stužka se zapojuje do těchto akcí:



7. 4. 2018 - Sportisimo 1/2Maraton Praha 2018 (jednotlivec)

6. 5. 2018 - Volkswagen Maraton Praha 2018 (jednotlivec)

6. 5. 2018 - Volkswagen Maraton Praha

2 RUN 2018 (21 + 21 km)