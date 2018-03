Petra (26) sedí za drogy: „Až mě pustí, pojedu za mámou.“ Naději jí dává i běh

Petra pro Blesk Zprávy prozradila, že za pár měsíců bude z výkonu trestu venku. Propouštět ji mají 9. května. Podle vlastních slov dostala rok a půl za distribuci drog.

Po opuštění věznice se chystá za maminkou do Brna. A co práce? „No, zatím se vracím k mámě do Brna a mám představu, že půjdu do práce k bráchovi, ale nejprve mám ještě veřejně prospěšné práce a záleží mi na tom, abych si je splnila. Chci se soustředit na tohle a potom budu řešit práci. Nechci už mít žádný větší závazek z kriminálu,“ svěřila se žena.

Běhají na vycházkách

Běhat začala teprve v lednu se svojí kamarádkou a spoluvězeňkyní Kristýnou. Od trenérky a vychovatele prý dostaly rady jak správně trénovat. Běhají čtyřikrát týdně. Začínaly na krátké tratě a momentálně už dokážou zaběhnout 18 kilometrů. Jedenadvacítka tak prý nebude problém. „Můžeme běhat v rámci vycházek kolem věznice. Můžeme běhat i na zdejší cyklostezku ve Světlé nad Sázavou,“ dodala.

Petra přiznala že do tiskové konference k Yellow Fibbon Run (Běh se žlutou stužkou) o samotném běhu nic moc nevěděla, nezjišťovala si pozadí akce, a co to všechno znamená. „V červnu už budu propuštěná, ale plánuju, že se zúčastním i jako propuštěná a že celkově budu běhat dál,“ prozradila.

„Teď, když se na to dívám a poslouchám, tak se mi to čím dál tím víc líbí. Je vidět, že to pro něco je. Je to hezké a budu ráda, když se budu moc účastnit i na svobodě. Teď trénuju na půlmaraton a chtěla bych se účastnit i štafety,“ dodala Petra.

Právě běh má odsouzeným pomoci k tomu, aby se „vyhecovali“, aby si dali cíl a šli si pevně za ním. Podle ředitelky ženské věznice ve Světlé nad Sázavou Gabriely Slovákové vězni, kteří půjdou do samotného závodu, jsou prý pečlivě vybíráni. Běhat ale může každý odsouzený. Slováková také poznamenala, jak nenávidí slovo bachař.

„Bachař je pejorativní slovo, asi jako fízl,“ vysvětlila pro Blesk Zprávy Slováková. V běhu jde sama svým „svěřencům“ příkladem, byť ho nenáviděla. „Běhám, začala jsem běhat s projektem, měla jsem k běhu odpor, ale říkala jsem si, že když říkám odsouzeným, že na sobě mají makat a mají běhat, tak jim mám jít příkladem,“ popsala Slováková. Slováková je zároveň i duchovní matkou nápadu na celou akci. Myšlenku si prý kdysi přivezla ze zahraniční služební cesty.

Na běhání se prý může přihlásit každý. Ovšem jen ti nejlepší dokážou vnitřní motivaci a provázanost tím, že si perfektně plní ostatní povinnosti a úkoly a že se svědomitě chystají na propuštění. „Těmto lidem umožňujeme běžet v rámci Běhu se žlutou stužkou, ale to neznamená, že si v rámci aktivit nemůže zaběhat i jiný člověk. Slouží to k nějaké sebekázní, odbourávání stresu a podobně. Běh je skvělá aktivita nejen pro vězně, ale samozřejmě pro každého člověka, který na sobě chce zamakat,“ dodala ředitelka.

Akce běží už třetí rok po sobě. Z pár desítek zájemců z řad vězňů jich loni bylo asi 400. Letos organizátoři doufají, že pokoří hranici 600 zapojených odsouzených. Projekt se snaží lidem s trestní minulostí najít práci, kterou potřebují, aby se lépe dostali zpátky do běžného života. Loni bylo díky běhu vytvořeno 300 pracovních míst pro vězně a 100 míst pro lidi po výkonu trestu. S uplatněním vězňům pomáhá také společnost Rubikon.

Odsouzení potřebují pomocnou ruku

Mezi zaměstnavatele lidí s trestní minulostí patří řada firem. A s trestanci mají často dobré zkušenosti. „Na trhu práce je podle mě nedostatek pracovních sil, tak jsme navázali spolupráci s věznicí Světlá nad Sázavou. Ve firmě zaměstnáváme i lidi ve výkonu trestu. Jedna paní u nás už přímo pracuje. Dosavadní zkušenosti jsou dobré. Funguje to a chceme takhle pokračovat,“ popsal pro Blesk Zprávy Zdeněk Urban z Fatuby.

Slováková ale podotkla, že je zapotřebí mít na paměti, že odsouzení nemohou mít všechno, nač si ukážou. Musejí prý na sobě velmi tvrdě pracovat, aby většinové společnosti dokázali, že mohou být dobří zaměstnanci, nebo sousedé. K tomu ale od veřejnosti potřebují pomocnou ruku, třeba právě ve formě běhu.

