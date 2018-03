Vladimír (63) strávil dva měsíce v izolaci kvůli tuberkulóze. Lékaři: Česko je rarita

„V lednu 2011 jsme byli s kamarády na běžkách a já se najednou ve stopě necítil vůbec dobře. Měl jsem tlaky na hrudníku, špatně se mi dýchalo,“ vzpomíná pan Vladimír a doplňuje: „Po návratu jsem šel k lékaři, ten však nezjistil nic zásadního, a tak jsem v únoru vyrazil opět do hor.“ Při výstupu na Praděd se ale rozkašlal jako o život. „Byl to suchý, křaplavý kašel a jeden kolemjdoucí to dokonce komentoval, ať se mi všichni raději vyhnou pořádným obloukem, že prý kašlu, jako bych měl tuberu,“ popisuje Vladimír a s úsměvem dodává: „Ten člověk dodnes netuší, že jako jediný to už tehdy poznal.“

Vladimír netuší dodnes, kde se tuberkulózou nakazil. Než ale lékaři zjistili správnou diagnózu, uplynuly čtyři měsíce.

Tyto chvíle nejistoty byly pro pana Vladimíra nejtěžší. Proč ho nakonec konečná diagnóza vlastně potěšila? A jak vzpomíná na léčbu? Podívejte se na rozhovor a na prostory infekční kliniky v Thomayerově nemocnici v Praze, která se často stává pro pacienty nedobrovolným domovem na pár týdnů:

Pacient v izolaci za 300 tisíc

Martina Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze vzpomíná na případ, kdy jedna z lékařek uvěřila pacientovi s tuberkulózou, že si dojde na infekční oddělení. Neučinil tak a lékařka byla odsouzena k výkonu trestu. Izolovat pacienta s podezřením na tuberkulózu totiž ukládá zákon a plicní lékaři chtějí na toto téma otevřít diskusi. Česká republika je totiž jednou z mála zemí, kde se pacienti musí izolovat.

„V průměru u nás tuberkulózní pacienti stráví dva až tři měsíce, dokud nejsou tzv. kultivačně negativní. Když si spočítáme, že jeden den v nemocnici stojí 1000 korun, celá hospitalizace a izolace takového člověka přijde minimálně na 60 000 korun. Pokud je to komplikovanější pacient, pak se částka šplhá i ke 300 000 korunám. Tyto náklady řeší nemocnice, které podle právních předpisů musí tuberkulózní pacienty léčit a izolovat od okolí,“ říká Vašáková.

V EU se při podezření pacient nezavírá

Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské Unie je Česká republika raritou – prakticky nikde jinde totiž všechny pacienty, a to včetně těch, kteří mají pouhé podezření na tuberkulózu, nezavírají. „Ještě v 50. a 60. letech minulého století dokonce chodili lidé s tuberkulózou do práce, protože to hospodářská situace vyžadovala. Jen ti s nejtěžší formou tuberkulózy zůstávali v léčebnách,“ říká prof. Vašáková.

V evropských zemích pacienty s TBC sledují stejně jako jiné infekční pacienty – například HIV pozitivní. Zdravotní sestra je navštěvuje doma a kontroluje, zda užívají léky a nosí roušku. Tuberkulózní pacienty, kteří nemají vhodné rodinné zázemí, kontrolují dohledoví pracovníci hygieny a policie. „Severské země takový režim praktikují léta a nemají sebemenší problém s vyšším výskytem tuberkulózy v zemi,“ dodává Vašáková.

Tuberkulóza je infekční onemocnění, které se přenáší z člověka na člověka. Pro nemoc je typický déletrvající kašel s vykašláváním hlenů, zhoršený dech, teplota a pocení, celková slabost a váhový úbytek, bolesti na hrudníku nebo vykašlávání krve.