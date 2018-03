Jak přetavit úzkost v kreativní sílu? To chce učit nový Institut úzkosti

Úzkost je něco, o čem se v Česku nemluví, přitom může fungovat i jako hnací síla. To je vize, která vedla Zuzanu Blochovou, Edith Jeřábkovou, Barboru Kleinhamlovou a Evu Koťátkovou k založení Institutu úzkosti. Ten by v budoucnu rád uchopil úzkost z mnoha úhlů a přetavil jí třeba i do něčeho užitečného. Aby bylo vidět, jakým směrem se projekt v budoucnu bude chtít ubírat, uspořádaly v Praze první veřejné slyšení. Na tom lidé mohli pomocí svých příběhů ukázat, co Čechům způsobuje úzkost. Zázemí pro první rok institutu poskytl pražský Goethe-Institut a spolek Are.

„Úzkost se vyskytuje v umělecké tvorbě mojí i Evy Koťátkové. Začaly jsme se proto bavit, dohodly jsme se, že na téma připravíme společný umělecký projekt. Když jsme na tom začaly pracovat, tak jsme ale vyvinuly celý institut, který by se úzkosti měl věnovat celoročně,“ vysvětluje Barbora Kleinhamlová myšlenky, které stály za vznikem Institutu.

Na prvním večeru chtěli představit, kam chce institut směřovat. Součástí by tak měly být například panely, na kterých se bude diskutovat o různých problémech, například i o tom, nakolik je přesný psychologický pohled na úzkosti. „V budoucnu ještě uvidíme, jakou cestou se institut vydá a čemu se bude věnovat. Teď se jich několik samo nabízí, například feminismus, gender, ekologie nebo práva zvířat a uvidíme, co vše v prvním roce stihneme,“ dodává k tomu druhá z autorek Eva Koťátková.

Samuel měsíce po propuštění nemohl najít práci. Trestancům má pomoci novinka

Chceme najít cestu, jak úzkost proměnit v něco lepšího

„Chceme se zaměřit i na to, jak vnímat kreativní potenciál úzkosti a jak se může zasadit o nějakou pozitivní změnu,“ doplňuje ji Kleinhamlová. Podle umělkyň by však mělo jít o dialog napříč obory. „Chtěly bychom poskytovat prostor různým iniciativám a ve spolupráci s nimi se zasadit o zlepšení ve věcech, které nám působí úzkost,“ uzavřela Kleinhamlová.

To, jak úzkost přetavili do tvůrčí síly, na veřejném slyšení následně představila řada lidí, někdy známých, ale i obyčejných lidí. „Často se dostáváme do situace, kde úzkost, nakolik jsme rodičem, často převažuje nad tím, jak vypadá naše práce,“ uvedla například režisérka dokumentárních filmů Andrea Culková.

Záchrana taxikáře-diabetika (63) v centru Prahy. Dostal záchvat, skončil v nemocnici

Culková: Úzkost stála za každým mým filmem

Ta dodala, že pro ni úzkost často byla často spouštěčem pro natáčení jejích filmů. „Za filmem Sugar Blues byla úzkost a strach o nenarozené dítě, které jsem tehdy čekala,“ popisuje to, jak se dostala k námětu svého posledního snímku. Od svého těhotenského diabetu došla totiž až k souvislostem mezi cukrem a politikou. Podobně osobní pro ni byl i dokument o praxi českých exekutorů, což je téma, ke kterému se dostala poté, co exekutoři navštívili její vlastní byt.

Dodala, že úzkost lidi často zablokuje. „Je na nás, abychom méně vyprávěli dystopické úzkostlivé příběhy a více přinášeli příklady řešení,“ dodala. Pouhé opakování dystopických příběhů podle ní v lidech pouze posiluje cítění, že úzkost je nutná, ačkoli to tak mnohdy není.

Exekuci má „na krku“ téměř desetina Čechů nad 15 let, ukázala nová mapa

Spolek Konsent: Žijeme ve státě, kde patnáctileté dívky očekávají, kdy budou znásilněné

To, jak silný vliv může mít negativní narativ, přiblížila například Johanna Nejedlová ze spolku Konsent. Ten se věnuje prevenci sexuálního násilí a znásilnění. Ta se rozhodla prezentovat zprávu, kterou spolek obdržel od patnáctileté dívky.

„Napsala nám, že se jmenuje Tereza, je jí patnáct let a chodí do deváté třídy. „Ještě mě nikdo neznásilnil, ale vím, že se to stane každé desáté ženě, a nevím, proč bych zrovna já měla být tou, které se to nestane,“ popisovala Nejedlová zprávu, na kterou musela reagovat.

Mladá dívka svou zprávu zakončila pouze tím, že čeká, kdy to přijde. „Přijde mi to jako nejděsivější ze všech zpráv, které jsem kdy dostala, protože to popisuje kulturu znásilnění,“ dodává ke své zkušenosti aktivistka.

Češi věří, že znásilňují hlavně „chudí“: Je to nebezpečný mýtus, říká expertka

Jak varovat před problémem a nestrašit zároveň? ptá se aktivistka

Znásilnění jednak zlehčujeme jeho neuváženým zobrazením ve filmech, a rovněž podle aktivistky popíráme, co znásilnění je. „Zároveň holkám od mala říkáme, že jsou slabé a nesmí chodit v noci samy, a pak to dopadá tak, že se tahle patnáctiletá slečna každý den bojí, že ji někdo znásilní,“ shrnuje Nejedlová.

„Snažíme se zdůraznit, že je to široký problém, který se děje často a zároveň se o něm nemluví,“ popsala běžnou činnost Konsentu Nejedlová. Zároveň si ovšem uvědomuje, že na druhé straně mohou být dívky jako Tereza, které si to vyloží tak, že se musí každý den bát.

Video Každá 10. Češka protrpěla znásilnění, hlavně od partnerů a manželů. „Často je to bez křiku a pláče,“ říká Nejedlová - Andrea Ulagová, Blesk Zprávy 1080p 720p 360p REKLAMA

Vteřina poté: Instituce mohou lidem působit úzkost i poté, co je opustí

O úzkosti, se kterou se potýkal, přišel promluvit i Michal Ďorď z organizace Vteřina poté. Ta sdružuje lidi, kteří si prošli výchovnými ústavy. Mezi nimi byl i Ďorď a na veřejném slyšení popsal, jak mu ústavní péče způsobila úzkost hned na dvakrát.

„Až do sedmi osmi let jsem měl za to, že prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, je naprosto normální,“ popsal. Vysvětlil, že dětský domov tvořil i jeho první vzpomínky a dokud nenastoupil na základní školu, tak neměl pocit, že by bylo něco v nepořádku.

„Až když jsem se na základní škole začal srovnávat s ostatními dětmi, za kterými chodili mámy i tátové, tak jsem si dovodil, že tím, že za mnou chodí jenom teta, nebo druhá teta, tak úplně normální nejsem,“ vysvětlil. Více mu to začalo docházet v pozdějších letech, s tím, jak otázek na rodiče přibývalo.

Unikátní projekt bydlení: V Brně sestěhují vysokoškoláky s mladými z dětských domovů

Přijel jsem za tátou do nemocnice a nic jsem necítil

V průběhu let se navíc seznámil se svým otcem. I přesto, že se s otcem začal vídat ve svých devíti letech a později v průběhu let se setkal i se svou matkou, tak to, že s nimi nemohl vyrůstat, podle něj vedlo ke zvláštním situacím. „Například před Vánoci se táta předávkoval prášky na bolest a odvezli ho na JIPku, což mi zavolal strejda s tím, abych přijel do nemocnice,“ popisuje svou další zkušenost.

Do nemocnice za otcem vyrazil, setkání ale nebylo, jak si představoval. „Když jsem do jeho pokoje přišel, tak jsem nic necítil, což bylo strašně zvláštní. V televizi jsem viděl, jak při podobných setkáních všichni brečí, a já nic necítil,“ vysvětluje. Až zpětně si podle svých slov uvědomil, že ten moment ukázal na to, jakým problémem bylo odloučení.

Podobných příběhů zazněla na prvním veřejném slyšení Institutu úzkosti celá řada a napříč mnoha činnostmi. Autorky dodávají, že budoucí setkání by měla být zaměřená na konkrétnější témata. Do konce roku by zároveň chtěly připravit inscenovanou celonoční konferenci, kterou by chtěly připravit na podzim.

Video Každá 10. Češka protrpěla znásilnění, hlavně od partnerů a manželů. „Často je to bez křiku a pláče,“ říká Nejedlová - Andrea Ulagová, Blesk Zprávy 1080p 720p 360p REKLAMA