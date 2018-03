Čechy víc lákají hotely pro dospělé. Dovolené bez dětí chtějí milenci i učitelky

Ve snaze vyhnout se dětskému křiku u bazénu a v restauracích si lidé stále častěji vybírají dovolenou v hotelech, které jsou označené „Adult Only“, tedy „Pouze pro dospělé“. V těchto rezortech mají totiž jistotu, že tam nenarazí na děti do 15 nebo 18 let. Touha užít si dovolenou jen mezi dospělými se mezi Čechy tak rozmohla, že některé cestovní kanceláře uvažují o vydání speciálního katalogu. Na kolik vás dovolená bez dětí vyjde?

V zahraničí má tento druh cestování daleko delší tradici. V USA např. fungují cestovní kanceláře, které se specializují na zájezdy pouze bez dětí, navíc vás vypraví i v letadle či autobuse, kde vám zaručí, že neuslyšíte dětský pláč.

Takové cestovní kanceláře v Česku zatím nejsou. Možnost užít si dovolenou bez dětského křiku nebo bez rizika, že vám dítě skočí v bazénu na hlavu, vyhledává stále více Čechů.

„Standardně hotely s označením Adult only nabízejí ubytování pro osoby starší 15 někde dokonce až 18 let. Vždy záleží na podmínkách daného hotelu. Tyto hotely disponují i soukromou pláží pouze pro dospělé,“ řekl Blesk Zprávy mluvčí CK Fischer Jan Bezděk a dodal: „Vzhledem k tomu, že zájem o ně roste, chystáme do budoucna i speciální katalog.“

Tento typ hotelů si zatím musíte u cestovek vyžádat na pobočce osobně, protože v katalozích je jich pouze zlomek. Pokud si hledáte zájezdy na internetu, sledujte, zda jsou hotely označené „Adult only“, případně některé vyhledávače už umožňují tuto volbu zadat předem.

Více barů, kurzy vaření i tance

„Zařízení i programy jsou zaměřeny pro dospělé, například animační programy, večerní taneční zábava, větší důraz na dress code i klidové zóny. Dokonce i architektura a vnitřní zařízení těchto hotelů bývá atraktivnější pro oko dospělého, neboť se zde například vyskytují hrany a rohy, které by byly v rodinných hotelech nepřípustné,“ vysvětluje výhody hotelů pro dospělé Václav Nekvapil, mluvčí CK Blue Style.

Podle Michala Tůmy z cestovní agentury Invia je v takových hotelech k dispozici více barů, wellness center a kosmetických center. Zatímco v rodinných hotelech jsou animační programy zejména pro děti, v hotelech pro dospělé jsou naopak kurzy vaření, fotografování a tance.

Nejvíce hotelů bez dětí v Řecku

Největší výběr hotelů bez dětí najdete v Řecku. Nicméně tyto hotely jsou ve všech oblíbených destinacích, kam míří i čeští turisté, tedy ve Španělsku, Turecku nebo i Egyptě. Ještě více se tyto hotely objevují v exotických zemích, jako jsou země v karibské oblasti.

Když na podobný hotel nenarazíte, nebo si nedokážete představit, že byste se dětem vyhýbali neustále, můžete si zkontrolovat, zda hotel, kam cestujete, má Adult Only zóny, tedy např. terasy, bazény nebo oddělené části restaurací, kam mohou pouze dospělí.

Dovolená ideální pro učitelky

Podle cestovek je věkové rozpětí klientů, kteří chtějí trávit nerušenou dovolenou, široké. „Typicky se ale jedná o pár kolem 40 a více let. V poslední době se k nim ale přidávají bezdětné páry a ti, co vyráží na líbánky. Samostatnou a velmi silnou skupinou, pro kterou je tento druh hotelů atraktivní, jsou učitelky,“ dodává Nekvapil.

Za nepřítomnost dětí si připlatíte

„Hotely tohoto typu bývají obvykle dražší než standardní rodinné,“ říká Simona Fischerová z portálu eTravel.cz. Je to také kvůli tomu, že v naprosté většině případů spadá toto ubytování do vyšší kategorie a tak ceny odpovídají pětihvězdičkovým hotelům. To ale také závisí na dané lokalitě. Za pětihvězdičkový hotel v Turecku si zcela jistě zaplatíte méně než za stejný hotel v Řecku.