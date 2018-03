Dita láká ženy na superplaty v IT: Programování zvládnete i s dětmi

České firmy „prahnou“ po IT pracovnících a kvůli jejich nedostatku nabízejí také vysoce nadprůměrné platy. Přestože je zájem o technologické pracovníky obou pohlaví, ženy tvoří jen asi desetinu z nich. „Je to žalostně málo, Česko je na tom v Evropě nejhůře,“ řekla v rozhovoru pro Blesk Zprávy Dita Přikrylová, které „dělá“ z žen a dívek moderní „ajťačky“. Odstranit zažité stereotypy spojené s touto prací ale podle ní potrvá léta.

Jen každý desátý pracovník v IT a technologiích v Česku je žena. To je vůbec nejméně v Evropě, přestože zaměstnání v této oblasti nabízí nejen velmi vysoké platy, ale i vysokou flexibilitu. Přestože žen přibývá, potrvá nejméně 114 let, než se tyto počty vyrovnají. Myslí si to Dita Přikrylová, ředitelka organizace Czechitas, která se věnuje vzdělávání dívek a žen právě v oblasti IT.

Za nezájem žen o technologickou nebo digitální práci mohou hlavně letité stereotypy. A to přesto, že ještě v polovině 90. let tvořily ženy v tomto odvětví až třetinu zaměstnanců. Pak ale počty strmě klesaly dolů a dnes má Česko méně než 10 tisíc „ajťaček“.

„Na IT není potřeba IQ 140“

„Panují tady stereotypy spojené s práci ajťáka, se kterou se ženy neztotožňují. Je to dáno i výchovou a kantory, kteří jsou na středních školách a podvědomě směřují ženy do jiných pozic než technických,“ uvedla Dita Přikrylová ve Studiu Blesk. „Je tam také bariéra nějakého strachu a přesvědčení, že IT je těžká oblast, která vyžaduje lidi s IQ 140 plus. Myslí si, že to není pro ně a nezvládnou to,“ dodala.

Podle odbornice se ale odvětví změnilo a v současné době v něm najde uplatnění každá žena, která o to stojí. „Je to flexibilní a kreativní práce. A je to také práce lukrativní,“ zmínila Přikrylová s tím, že už na juniorských pozicích si lidé běžně vydělají 30 až 35 tisíc korun. „Může se to lišit v regionech, ale je to nadstandardní ohodnocení začínajících pracovníků. A je tam velká možnost relativně rychlého růstu,“ připojila.

Firmy nabízejí flexibilnější úvazky

Podle Přikrylové jde o moderní práci, kterou je možné v případě potřeby dobře skloubit třeba s péčí o dítě. „Na trhu chybí tolik odborníků, že spousta firem nabízí nejrůznější flexibilní úvazky. Navíc je práce, kterou lze dělat často i z domova,“ uvedla.

Firmy si už dávno uvědomily, že žena je stejně schopný kandidát jako muž, zmínila dále Přikrylová. A pomalu si to začínají uvědomovat i samotné ženy, které se stále častěji hlásí na vysoké školy zaměřené na informatiku. Třeba brněnská fakulta informatiky na Masarykově univerzity loni zaznamenala 17 procent přihlášek od žen. To je trojnásobek oproti počtu před 10 lety.

„Dneska mohou ženy dělat i programování, je to stejně atraktivní práce jako jakákoliv jiná technická profese. Ženy jsou úspěšné také v oblastech testování, vývoje a tvorby webových stránek, v grafickém designu nebo datové analytice,“ prohlásila odbornice s tím, že jsou to činnosti, do kterých se člověk velmi rychle dostane. „Znalosti si osvojí během 3 až 6 měsíců,“ dodala.

Dita Přikrylová věří, že v budoucnu bude v Česku moderních „ajťaček“ mnohem více a především bude tento obor lákat zcela přirozeně. „Existuje hranice kolem 20 až 30 procent dívek v IT, kterou stačí přesáhnout, a potom už bude dostatek přirozených ženských vzorů. V takovou chvíli už kariéra žen v IT nebude divná pro rodiče, učitele ani pro děti samotné. Dnes jsou dívky stále divné, pokud se nevěnují módě a nejdou studovat personalistiku nebo jiné sociální vědy,“ dodala v rozhovoru.