Neslyšící Ondra se na poště nedomluvil. Pomoc ale přináší online tlumočník

Změna tarifu, telefonát lékaři, hasičům, policii, na záchranku anebo třeba jenom do práce. To všechno jsou běžné věci, které děláme v podstatě dnes a denně. Ale co osoby se sluchovým postižením? To je víc než půlmilionu lidí, kteří si neškrtnou. Můžou ale využít služby Tiché linky, která zabezpečí online službu tlumočení anebo přepisu třeba přímo na jednání. V projektu je zatím registrováno přes tisíc neslyšících klientů, zdaleka všichni ji tedy nevyužívají.