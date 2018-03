Začíná uzavírka kusu dálnice: Do nedělního rána budou u Brandýsa demolovat most

Na dálnici D10 mezi Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví začali v sobotu podvečer omozovat provoz kvůli přípravě na noční bourání mostu. Doprava byla nejdříve svedena do jednoho pruhu, zhruba od 19:00 až do rána pak bude dálnice v obou směrech zcela uzavřena, řekla ČTK mluvčí stavební firmy Eurovia CS Iveta Štočková. Auta by se na dálnici měla vrátit v neděli zhruba v 09:00.