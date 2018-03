Během těhotenství Natálka přestala růst. Po předčasném porodu je teď v pohodě

Petra (33) měla již jedno těhotenství za sebou, a tak při druhém otěhotnění neočekávala, že by se miminko mohlo narodit pře termínem. Možná i v důsledku velkého psychického vypětí (v době těhotenství měl její milovaný bratr velké zdravotní problémy) přestalo miminko růst. Velikost plodu neodpovídala týdnu těhotenství. A tak když byla později urgentně hospitalizována v Motole pro nízkou váhu plodu, souhlasila po předchozí konzultaci s předčasným ukončením těhotenství. Její dcera Natálka měřila po porodu 30 centimetrů a vážila něco málo přes kilogram. Předčasně narozených dětí v Česku celkově přibývá. Mají ale mnohem větší šance na normální život a to díky špičkové péči porodníků, neonatologů a stále lepší technické vybavenosti specializovaných pracovišť.

„Celé těhotenství probíhalo relativně v pořádku, z ničeho nic ale dítě přestalo růst, necítila jsem ke konci již ani žádné pohyby a bříško také nerostlo. Porodila jsem ve 35+2 t.t. a to už mají děti obvykle 2 až 2,5 kila, Natálka měla 1070 gramů. Ukončili mi těhotenství na základě mého přání,“ popsala pro Blesk Zprávy Petra.

Hospitalizována byla v pražském Motole a lékaři si stále mysleli, že všechno bude v pořádku. Natálka byla ale asi tak velká, jako jiné děti v 29. týdnu, přičemž její matka byla ve 35. týdnu těhotenství. Třiceticentimetrová holčička byla od první vteřiny svého života velká bojovnice, a tak hezky zvládala dýchat a ovládala základní životní funkce, že nebyla ani umístěna do inkubátoru, ale rovnou na vyhřívané lůžko. Hodně v této fázi také pomohlo to, že lékaři ve FN Motol stihli včas podat kortikoidy. Samotní lékaři nevěřili vlastním očím a byl to malý motolský zázrak.

Natálka je dneska normální holčička

Malé Natálce po porodu moc nefungovala střeva a měla problém s příjmem potravy, také s krvinkami Natálka bojovala, ale všechno se ale časem spravilo. Vyhnula se dokonce veškerým operacím. Musela brát léky a cvičit Vojtovu metodu. Dneska už tříletá Natálka chodí do školky, stíhá svoje vrstevníky a velký pomocníkem je také starší bráška. Normálně se pohybuje i mluví, je to prostě normální holčička. Je menší a drobnější a tak je ještě raději kvůli mírám sledována. Ve hře je také ještě možnost, že dostane brýle, ale ty má v dnešní době i spousta donošených dětí.

„Porodit tak maličké miminko a přijít domů z porodnice bez něho, to je psychicky náročný proces. Zvlášť když o něm několik měsíců vyprávíte bráškovi, který na sestřičku čeká. Celková péče o nedonošené miminko je velmi náročná, denně jsem měla strach se miminka dotknout, kojení jsme nezvládli a celou situaci nese každá maminka velmi těžce“ popsala Petra.

Organizační část je podle maminky také náročná - zvlášť když máte doma druhé malé dítě, které nenavštěvuje školku, máte pracující babičku a není možnost denně na neonatologii jezdit, protože nemáte hlídání. Naštěstí sestřičky starající se o tyto kulíšky jsou podle maminky úžasné, milé a milující a o Natálku starali jak o vlastní, denně ji krmili, chovali a pečovali o ní s láskou.

Česku se rodí stále více dětí předčasně. V roce 2002 v republice bylo 6 procent takových porodů, v současnosti je to asi 8 procent porodů. To znamená, že před 16 lety se takto narodilo 5567 dětí, v roce 2014 jich bylo 9121. Zároveň je ale v Česku špičková péče o nedonošená miminka, což znamená, že mají velikou šanci na normální život. Jak vypadá den mámy s předčasně narozeným dítětem?

„Tento trend určitě souvisí mimo jiné i s posouváním mateřství do vyššího fertilního věku, celkovým snížením plodnosti populace a ohromným rozvojem asistované reprodukce. Sledujeme to v západním světě a Česká republika není výjimkou,“ konstatoval primář Neonatologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky Richard Plavka.

Odborná péče o nedonošené děti je v České republice na špičkové úrovni. Rodičům těchto dětí pomáhá rodičovská organizace Nedoklubko, spolek, který působí po celé republice. Jeho koordinátorky navštěvují všechna perinatologická centra v zemi a v rámci projektu Mámy pro mámy předávají rodičům drobné dárky, vzkazy či informační brožurky. Pravidelně vydává časopis Nejste v tom sami. To vše s cílem podpořit rodiče po předčasném porodu, dodat jim povzbuzení a sílu a předat vzkaz, že v tom nejsou sami.

Nedoklubko vede Lucie Žáčková, jejíž dcera se narodila o celých 15 týdnů dříve. Dnes je součástí Nedoklubka přes 30 aktivních koordinátorek a stovky dobrovolnic, které vyrábí povzbuzující dárky a vzkazy pro maminky po předčasném porodu. Nedoklubko je pro rodiče velmi důležité. V současné době má hned několik novinek. „Minulý týden jsme byli u slavnostního představení unikátních plínek určených pro předčasně narozená miminka. Těm nejmenším říkám mínus trojky a jsou určeny pro drobečky vážící 800 gramů a méně,“ popsala pro Blesk Zprávy Žáčková.