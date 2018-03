„Elektronika zdraží o tisíce, ovoce bude málo.“ Ekonom popsal dopady Czexitu

Zdražování zboží i potravin, propouštění nebo snižování platů i nedostatek tropického ovoce. I to by mohla být brzká realita, která by následovala po vystoupení Česka z Evropské unie. Přestože část Čechů vnímá Unii negativně a jako byrokratický kolos, je potřeba si uvědomit, že nám otevírá trh a mnoho věcí usnadňuje. V rozhovoru pro Blesk Zprávy to řekl ekonom Martin Mašát.

Přestože mnozí Češi na byrokratický Brusel nadávají, neuvědomují si, nakolik je Česko na EU závislé. „Naše republika vyváží 80 procent exportu do EU a najednou by byly uzavřené hranice. Výstup znamená, že se uzavíráte vůči světu. Jenže ten vás vlastně tolik nepotřebuje, ale my jako otevřená ekonomika ho potřebujeme,“ uvedl ve studiu Blesku Martin Mašát, ekonom ze společnosti Partners.

Podle něj bychom se rychle vrátili do doby před 20 lety, tedy doby celních prohlídek a čekání na hranicích. „Česko by přišlo o výhody bezcelních zón, muselo by všechno domluvit znova. A protože jsme malá země se slabou vyjednávací schopností, tak by naběhla různá cla, firmy by hůře vyvážely do EU. Nastalo by propouštění, následně pokles platu a růst cen,“ nastínil Mašát.

„Fronta na banány“

Na trhu by rychle rostly ceny všeho, co se musí dovážet. „Nebyla ani poptávka po české koruně, ta by oslabila a v Česku by zdražilo zboží ze zahraničí. A to ještě neberu v potaz zmíněná cla nebo další překážky dovozu. Což je takřka veškeré zboží, veškerá elektronika. Najednou by mobil nestál 5 nebo 6 tisíc, ale 10 tisíc,“ řekl ekonom v rozhovoru. Dodal, že by podražilo i cestování do zahraničí.

S nadsázkou se podle Mašáka dá říct, že by se dokonce mohly vrátit fronty na banány. „Mohlo by se stát, že bude méně exotického ovoce. A pokud nebude méně, tak si ho výrazně zaplatíme,“ uvedl Mašát s tím, že podražit by mohly i léky.

Pokud se k tomu připočte pokles platů kvůli tomu, že české firmy by hůře vyvážely své výrobky, situace by negativně dopadla na většinu domácností.

