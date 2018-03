„Američané si pečlivě vybírají.“ Ocenění pro generála Pavla je podle exkolegy mimořádné

Nejvyšší vojenské vyznamenání USA pro cizince, které získal český generál a vysoce postavený muž NATO Petr Pavel, je mimořádný úspěch a nikdo jiný než Pavel si jej víc nezasloužil. Myslí si to Karel Klinovský, Pavlův dlouholetý přítel a bývalý kolega z armády. Generál, o kterém se v minulosti mluvilo i jako potenciálním kandidátovi na prezidenta ČR, se podle Klinovského o ocenění zaloužil svými profesními schopnostmi. Vysloužilý voják to řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz. Gratulaci již Pavlovi poslala i ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO), která s tím ale otálela několik dní.

Plukovník Karel Klinovský patří mezi lidi, kteří znají Petra Pavla velmi dobře. Společně spolu chodili na školu, společně také na začátku 90. let evakuovali francouzské vojáky v rozpadající se Jugoslávii. Nyní je výslužbě a vypráví, proč si Pavel nejvyšší americké ocenění Řád Záslužná legie, které je možné udělit cizincům, převzal.

„Je čestný, zásadový, vždycky byl cílevědomý. Jeho otec byl také plukovník v armádě, možná mu i on poradil a dal mu nějaké ty rady do profesního života,“ popisoval Klinovský Pavla. Vždycky si podle něj dokázal vytyčit konkrétní cíle, čímž se odlišoval od svých vrstevníků. Byl totiž tvrdší než oni.

Generál Pavel má metál z USA. Dostal nejvyšší armádní ocenění pro cizince

Kolegové z české armády ocenění nejvýše postavenému Čechovi v NATO přejí. Pro zemi udělal podle Klinovského více, než kdokoli jiný. „Že si to zaslouží, víme asi všichni, kdo v téhle branži děláme. Myslím, že nejen pro nás v armádě, ale pro celou republiku udělal neskutečně hodně. Neznám dalšího člověka, kdo by si to zasloužil více než on,“ říká plukovník ve výslužbě.

Podle něj je také důležité, že jde zrovna o americký Řád Záslužná legie. Když jej dostane cizinec, což se nestává často, je to mimořádná událost. „Američané jsou velice vybíraví, pečliví v tom, komu to dají,“ vysvětluje Klinovský, proč tomu tak je.

S NATO začal vzdorovat Rusku

Generál Petr Pavel ocenění převzal v sobotu ve Washingtonu z rukou šéfa amerického sboru náčelníku štábů Josepha Dunforda. Důvodem bylo Pavlovo působení v NATO, kde je šéfem Vojenského výboru, nejvyššího vojenského orgánu aliance.

Generál Pavel: Rusko ohrožuje severní Atlantik. NATO tam potřebuje novou základnu

Američané ocenili, jak se Pavel své funkce, do které nastoupil v červnu 2015, ujal. Aliance totiž podle nich díky českému generálovi začala znovu klást důraz na odstrašování ruské hrozby a angažovala se v boji proti Islámskému státu v Iráku a Sýrii. Pavel je navíc prvním člověkem ze zemí bývalé varšavské smlouvy, který na tak vysokou vojenskou pozici dosáhl.

Pane generále, moc blahopřeji! Je to velká pocta pro Vás i celou Českou republiku. https://t.co/YtVKGtnJZn — Karla Slechtova (@SlechtovaKarla) March 12, 2018

Ocenění Pavla komentovala v pondělí na Twitteru také ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO). Podle ní jde o velkou poctu nejen pro generála, ale pro celou Českou republiku. K ocenění se ovšem vyjádřila až tři dny poté, co jej Pavel obdržel.