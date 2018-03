Zažije sexuální asistence boom? Do každého kraje by měla přibýt jedna žena a nově i muži

Sexuálních asistentů je málo, ale přibudou, slibuje Šídová s tím, že poskytování takových služeb není snadné. Asistenti musejí být řádně prolustrovaní a k celé věci se musí přistupovat s maximální opatrností. Už zanedlouho ale Freya uveřejní nový kurz. Každý kraj by se tak měl dočkat svojí asistentky. Nově jsou ve hře i pánové. Tentokrát má jít i o muže.

„Teď bude druhá fáze, připravujeme kurz a budeme ho v nejbližší době zveřejňovat. Předcházela tomu dlouhá analýza dosavadního fungování služby. Máme připravený kurz a byli bychom rádi, aby v každém regionu byla sexuální asistentka nebo asistent. Asistentů bude méně, ženy o službu zatím neprojevily tak velký zájem,“ prozradila pro Blesk Zprávy Šídová.

Nový kurz za necelých 14 tisíc

Není to prý žádná legrace. Když přede dvěma lety z kurzu (který tenkrát ještě organizovala Rozkoš bez rizika, Freya se z ní odštěpila po odchodu několika lidí) vzešlo pět žen (jedna z nich však ke konci loňského roku činnost přerušila pozn.red.), tak se jednalo o velmi pečlivě vybírané a prolustrované lidi, tak, aby organizátoři měli jistotu, že při výkonu práce nedojde k žádnému „maléru“.

Zatím to vypadá, že by o kurz mohlo mít zájem 8 lidí. Je však otázka, jestli je neodradí cena 13 900 korun. Jedná se o rozsáhlý kurz o 100 hodinách praxe. V prvním kole se totiž neplatilo nic, všechno bylo v rámci startujícího projektu.

„Na začátku ale nebylo možné začínat se 14 sexuálními asistentkami, když jsme nevěděli, jak to společnost bude přijímat a jak se ujme. I v zahraničí byly nejprve ženy a až později se to rozšiřovalo o muže,“ dodala Šídová.

Její slova potvrzuje i sexuální asistentka Iva (40). Pohovořila třeba o tom, jak pečlivě musejí být asistenti vybíráni, i o tom, že by si lidé neměli plést sexuální asistentku a sexuální pracovnici. Vyzdvihla například trestní bezúhonnost, aby asistent klienta třeba neokradl.

„Nesmí dojít k tomu, aby se to zvrátilo“

„Pokud se tu sexuální asistenci vybudovaly základy, tak nesmí dojít k tomu, aby se to zvrátilo a stávalo se něco takového. Je to nebezpečné. Spousta handicapovaných to poznala, když si objednali sexuální pracovníky, ti je obrali, zesměšnili a ty lidi si tím ublížili a zablokovali se v sexualitě ještě víc. Mají pocit, že jsou jenom nějaké onuce a oni si z nich udělali stroj na peníze,“ upozornila na problematiku Iva.

Podle Ivy se sexuální asistentky ještě dále dělí. Jedna skupina poskytuje i sex, druhá nikoli. Hlavní je prý dotyk a blízkost opačného pohlaví. Každá žena má tedy své pracovní hranice. Jde hlavně o to, aby lidé neměli ze sexuality „mindrák“ a dokázali si, i díky pomoci asistenta, najít vhodný protějšek.

Sama Iva je masérka.

„Je to především edukativní práce. U spousty handicapovaných je problém třeba to, že v 35 letech ještě neměli žádný intimní styk s opačným pohlavím. My je vlastně vzděláváme. Pomáháme jim k tomu, aby si budovali sebevědomí a mohli si získat přítele nebo přítelkyni - jednoduše to druhé pohlaví. To je pro nás základ,“ popsala hlavní náplň práce Iva.

Iva bude na nadcházejících kurzech také vyučovat. Jak to probíhá? Školený se učí o handicapech, se kterými se při práci bude setkávat. Snaží se do druhého maximálně vžít. Iva popsala třeba to, jak se zkoušela vžít do role nevidomého, nebo hluchého člověka. Podle ní je pro tento typ práce potřeba pořádná dávka empatie a to, aby asistent přijímal člověka s postižením jednoduše normálně, i když ho vidí třeba poprvé v životě. Postižení si prý s pomocí asistenta lépe najdou cestu k vlastní sexualitě a poznají třeba nového partnera.

Freedomtosex: „Chceme to dělat jinak“

Do organizace Freya se před nedávnem navezla společnost Freedomtosex. Podle nich je práce společnosti velmi rigidní a nepouští prý širokou veřejnost do diskuse. Zároveň není dostatečně dostupná. Freedomtosex přichází s nápadem, jak školení dělat „jinak“.

„My máme jiný koncept, chtěli bychom to dělat jiným způsobem, brání nám v tom ale legislativa. Chceme například jiné financování, nechceme státem regulovanou službu a financovat to z veřejného pojištění, chtěli bychom soukromé donátory. Aby lidi pochopili, že sexualita není něco odtrženého od života, ale jsme to my, to, jak ji prožíváme, je v nás a definuje nás to jako společnost. Vztahy od sexuality a prožívání oddělit nejde,“ uvedla pro Blesk Zprávy Michaela Řeřichová z Freedomtosex.

Podle ní je problém například v tom, že v Česku je legální prostituce, ale kuplířství je už postihované zákonem. Řeřichová tvrdí, že tedy matka, která objedná dospělému postiženému synovi prostitutku, se už dopouští kuplířství.

Společnost se dále věnuje tématům jako stát a jeho regulace. Obecně otevírá témata spjatá se sexualitou a vztahy. Pořádá také nejrůznější kurzy a workshopy, například na téma polyamorie.