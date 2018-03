Další peníze na nové kotle: Dočkali se občané ve Středočeském a Jihomoravském kraji

Kotlíkové dotace mohou lidé využít k nákupu nového ekologického kotle, například na plyn či biomasu, nebo tepelného čerpadla. Podle kategorie kotle lze získat příspěvek 75 000 až 127 500 korun. Oproti první vlně už nelze čerpat peníze na kotle na uhlí nebo kombinované s ručním přikládáním. Středočeský kraj začal přijímat žádosti o dotace loni 4. října a k pátku 9. března jich registroval 4519 v úhrnné výši 489,7 milionu Kč. Zájemci o dotace se tedy mohou stále hlásit.

Další část žádostí v pondělí schválili také radní v Jihomoravském kraji. Tím pádem je vyčerpaná už skoro polovina alokované částky 130 milionů, kterou kraj dostal z ministerstva životního prostředí. „O kotlíkové dotace je zájem, ale zatím je vyčerpaná jen polovina částky. Je tedy možné uspokojit další žádosti. Krajský úřad prostřednictvím starostů obcí požádal o šíření této informace směrem k občanům,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek (ANO). Podle něj kraj nabízí osvědčený administrativní servis. „Při sběru žádostí je k dispozici místnost s výpočetní technikou a asistencí našich pracovníků. Pomůžeme tak těm, kteří nemají přístup k internetu nebo si netroufají elektronicky vyplnit žádost sami,“ dodal hejtman.

Na kotlíkové dotace již padlo přes 2,5 miliardy. Zaplatily výměnu 22 tisíc kotlů

Oba kraje přijímají žádosti do 29. června do 14:00, případně do vyčerpání peněz. Zájemci zasílají žádosti elektronicky a poté mají pět dnů na to, aby podklady dodali na kraj v tištěné podobě. Po odeslání lidé obdrží potvrzení o přijetí, na kterém je číselný kód, pořadí, datum a čas podání včetně základních údajů o žadateli. Žádost podanou elektronickou formou je potřeba vytisknout a s potřebnými doklady ji do 20 pracovních dnů doručit na krajský úřad. Lze k tomu využít i služeb pošty nebo kurýrů.

Dotaci na nový kotel je možné kombinovat s programem Nová zelená úsporám. Úspěšní příjemci dotace na kotel mohou požádat také o peníze na zateplení domu. Pokud splní podmínky programu a dotaci obdrží, získají navíc bonus až 40.000 korun.

Středočeský kraj trápí svědomí. Kotlíkové dotace dá i těm, které předběhl kurýr

Ministerstvo životního prostředí rozdělí krajům ve třech výzvách devět miliard korun. Jihomoravský kraj už v té první obdržel kolem 130 milionů, stejnou částku rozděluje i nyní ve druhé výzvě a poté dostane peníze i potřetí. Na jižní Moravě je asi 25.000 domácností se starými kotli. Za celkových téměř 400 milionů je potřeba vyměnit asi 3000 kotlů. Také Středočeský kraj už rozdělil v rámci státních dotací na nové kotle stovky milionů korun.

Video Anketa mezi žadateli o kotlíkové dotace. Několik lidí popsalo nekalé praktiky podvodníků, kteří kasírovali peníze za lepší místa ve frontě... - Blesk / Zuzana Štíchová 720p 480p 360p 240p REKLAMA