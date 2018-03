Jak naučit děti rozeznat dezinformace? A přitom nerozčílit jejich rodiče

Výuka mediální gramotnosti se v poslední době stala horkým tématem. Před volbami se o její potřebě zmiňovali i politici. Odborníci na vzdělávání ovšem varují před jejím slepým posilováním. Připomínají, že mediální výchova již je v rámcových vzdělávacích programech zanesena. Záleží ovšem na jejím provedení. Nejhorší situací by podle nich bylo slepé posílení mediální výchovy. To by totiž mohlo vést k dalšímu zvýšení zátěže pro pedagogy i žáky. Chybou by podle odborníků bylo i omezení mediální gramotnosti pouze na rozeznání dezinformací, dětem totiž v denním životě mohou mnohem více ublížit podvodné lifestylové články i skrytá reklamní sdělení.

Na stav mediální výchovy v Česku se zaměřila analýza think tanku Evropské hodnoty. Tu vypracoval Michal Kaderka, který se výuce mediální gramotnosti věnuje a je rovněž spoluzakladatelem Aliance pro otevřené vzdělávání. V analýze upozornil především na to, že na velké části škol se mediální výchova žákům vůbec nemusí dostat. Problémem je podle něj i to, že učitelům často chybí podklady, nebo někdo, na koho by se při jejich přípravě mohli obrátit pro radu.

Svůj pohled pro Blesk Zprávy připojil i Radek Sárközi, předseda spolku Pedagogická komora a spoluautor projektu Čtenářská gramotnost, díky kterému mohou učitelé zÍskat materiály i k výuce mediální výchovy. Podle něj je pro zlepšení mediální výchovy zapotřebí především přesvědčení učitelů o jejím významu a na to navázaná promyšlená podpora ze strany státu.

„Mediální výchova chybí tam, kde je potřeba nejvíce“

„Mediální gramotnost již je zakotvená v rámcových vzdělávacích programech (RVP) pro školy dlouhodobě,“ uvedl Michal Kaderka. S mediální výchovou by se tak měli setkávat žáci na základních a středních školách. Jediným typem škol, kde není povinná, jsou odborná učiliště. „To je trochu problém, jelikož učiliště můžeme považovat za nejslabší článek z pohledu ohrožení mediální negramotností,“ dodává k tomu Kaderka, který sám mediální výchovu vyučuje na pražském gymnáziu Na Zatlance.

Šetření toho, jak se školy staví k mediální výchově, loni zpracovala i organizace Člověk v tísni. „Více jak polovina škol vůbec neřeší,“ upozornil Kaderka na jedno z nejzávaznějších zjištění průzkumu.

„Mediální výchovu můžeme v systému českého školství označit za problém někoho jiného,“ dodává k tomu Kaderka. To je podle něj způsobeno tím, že z pohledu RVP jde o průřezové téma, tedy takové, které se bude vyučovat napříč větším množstvím předmětů. „Většina učitelů se tak spoléhá na to, že to udělá někdo jiný a ve výsledku to neudělá nikdo,“ povzdechl si pedagog.

Nebezpečné nejsou jen dezinformace

Zároveň ovšem poukázal na to, že mediální výchova by se neměla omezit pouze na dovednost rozlišit takzvané „fake news“ a dezinformace. Dětem totiž hrozí problémy i jinde. „Může se to týkat i lifestylu, bankovních produktů a tak dále,“ vyjmenovává Kaderka, kde můžou dětem hrozit problémy, pokud se nenaučí rozeznávat zprávy od reklamních sdělení.

Mediální výchova se ve školách řeší především projektovými dny, během kterých škola uspořádá například besídku s novinářem. „Tam je velký problém, že chybí návazné aktivity. Takové projekty nemohou probíhat tak, že někdo přijde, něco dětem řekne, odejde a následně se tomu děti už nebudou věnovat,“ kritizuje podobné fungování Kaderka.

Mediální výchova může narazit v rodinách

Mediální výchova podle něj zasahuje i na pole rodiny. Je tak podle něj problém, že mezi rodinami a školami dochází k podobnému pnutí, jako kdysi při debatách o sexuální výchově. „Příkladem může být téma migrace. Rodiče mají jasnou představu, jak by se o tom mělo s dětmi mluvit ve školách a jakékoli odchýlení od toho je pro ně indoktrinace,“ vysvětlil s tím, že kolem mediální výchovy tak může docházet ke sporům mezi rodiči a učiteli.

To, že by při mediální výchově docházelo k jakékoli indoktrinaci žáků názory učitele, odmítá Radek Sárközi, který se výuce mediální výchovy sám věnuje. „Učitel má žáky naučit kritickému myšlení. Například jak si ověřovat informace, jak poznat manipulativní komunikaci, jak rozeznat reklamu od informace a podobně,“ vysvětluje, co by v praxi mělo být součástí mediální výchovy.

Mohou učitelé ignorovat média, která jim nesedí?

S tím, že by rodičům jeho práce vadila, se prý Sárközi nesetkal. Větším problémem, se kterým se setkal, podle něj je to, že část učitelů paušálně odsuzuje některá média. „To, že některá média manipulují, není důvodem je ignorovat, naopak je třeba analyzovat s žáky, jakým způsobem to dělají,“ přidává svůj pohled na věc. Právě tak by se podle něj děti měly naučit, jak k manipulaci dochází.

Stejně tak Sárközi odmítl, že by výuce mediální výchovy měly chybět reálné výstupy. Ty jsou podle něj obsažené v RVP. „Spíše jde o to, kolik času učitelé výuce mediální gramotnosti mohou věnovat a jak efektivně je tento čas využit,“ vysvětluje.

Kaderka poukázal na to, že učitelů, kteří by se mediální výchově věnovali, je málo a často se tak nemají na koho obrátit. Ten podle něj pokračuje i přesto, že se zvyšuje počet kurzů pro tyto učitele. To je částečně dáno i tím, že při mediální výchově je třeba se věnovat aktuálním kauzám a učitelé si k nim musejí materiály připravovat sami.

Podobný problém vnímá i Sárközi. „Pomohl by didaktický web, kde by odborníci zpracovali například pracovní list k aktuální reklamě nebo fámě, která se zrovna šíří po sociálních sítích,“ uvádí. To by učitelům pomohlo s inspirací a lepší přípravou na mediální výchovu.

Pozor na slepé šíření mediální výchovy

Kaderka zároveň varoval před tím, aby politici pouze slepě volali po zavádění mediální výchovy do škol. „I kdybychom nasypali do mediální výchovy miliardy, tak se nezmění vůbec nic,“ upozornil. Připomněl argument učitelů, kterým se brání i zavádění branné výchovy, nebo zvažovanému obnovení výuky pozemků a dílen. „Ve vzdělávací soustavě není žádné místo,“ upozornil Kaderka.

Připomněl, že školám se často jen ukládají nové povinnosti, na co vše mají děti připravit. Neřeší se ovšem to, že školy mají na vzdělání jen omezenou kapacitu a stejně tak jen omezené množství informací zvládnou přijmout i děti. „Můžeme teoretizovat o tom, jak do výuky zařadit více mediální výchovy, ale pokud se nebudeme bavit, na úkor čeho to bude, tak se to nezlepší,“ vysvětlil Kaderka.

„Učitelé by si měli uvědomit, jak je to důležité“

To, že by správnou cestou bylo další rozšiřování vzdělávacích okruhů, odmítl i Sárközi. „Představy, že se změní výuka čehokoliv jen tím, že se to dopíše do RVP, jsou mimo realitu,“ upozorňuje. Na výuku má podle něj vliv především dostupnost didaktickéHO materiálU a hodnoty a postoje samotných učitelů.

Podle Sárköziho by bylo mnohem rozumnější začít právě od učitelů. Ti by si v první řadě měli vzít důležitost mediální gramotnostI za svou. Stát by se na zlepšení její výuky měl podílet především tím, že jim pro ni vytvoří dobré podmínky. „Zafinancuje vybavení škol technikou, tvorbu výukových materiálů a metodik a podobně,“ vypočítává Sárközi svůj pohled na největší nedostatky mediální výchovy v ČR.