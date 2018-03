„Třásla se a plakala.“ Po vraždě Kuciaka dojala demonstrující Slováky jeho sestra

Už jsou to skoro dva týdny, co Slovenskem pořádně zacloumala brutální vražda novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně. Psal o podezření z daňových podvodů – nitky přitom měly sahat až k premiéru Robertu Ficovi. Slovensko je od té doby v krizi. Lidé vyšli do ulic. V pátek jich tisíce zaplnily bratislavské náměstí. Lidé protestovali proti vládě a chtějí odpovědi na to, co se skutečně stalo. I přes bolest, kterou prožívá, vystoupila před masou demonstrantů i Kuciakova sestra Mária.

Projev Márii Kuciakové a video z pátečního protestu:

„Chci vám všem říct jedno velké děkuji. Děkuji za to, že jste tady, že se zajímáte a za to, že vám to není jedno. Ani Martince a Jankovi to nebylo jedno,“ řekla Mária z pódia a lidé ji za to ocenili bouřlivým potleskem.

Video Několik stovek lidí demonstrovalo proti slovenské vládě. Slováci mají strach o své životy. - Eva Fornálová 1080p 720p 360p REKLAMA

V Bratislavě po vraždě Kuciaka demonstrovalo 30 tisíc lidí. Pak táhli na Fica

Okamžiky jejího vystoupení popsal velmi emotivně na svém sociálním účtu šéfredaktor Denníku N Matúš Kostolný. Právě jeho plátek přinesl informaci o Kuciakově vraždě jako první.

„Stála tam, nenápadná. Najednou bylo plné náměstí. Všichni se báli, jestli se to nezvrhne nebo se něco nestane. V tu chvíli vyšla na pódium. Sestra Jána Kuciaka, Mária. Pomáhal jí její přítel.

Nesměle četla vzkaz od její rodiny. Jak zvažovala, jestli má přijít. Jak nevěděla, jestli má opustit rodiče, protože teď ji nejvíc potřebují. Říkala, že se rozhodla kvůli lidem, kteří i dnes přišli na náměstí. A děkovala jim.

Potom sešla z pódia a skoro se zhroutila. Plakala a její přítel ji objímal. Nikdo se nepokoušel ji vyrušit. Ani novináři. Těch 50 000 lidí tam bylo pro ni. A ona plakala a třásla se.

Benetin dozpíval hymnu. Celé náměstí svítilo mobilními telefony. Lidé se začali rozcházet. Tehdy se na mě náhodou otočila. Strčil jsem si ruce ještě hlouběji do kapes a říkám: Obdivuju vás, že jste našla sílu vystoupit před takovou masou lidí. Děkuju vám, moc to pro mě a nás znamená. Kvůli vám to musí mít smysl. Jen se na mě podívala.

A pak začala znovu plakat a on ji stisknul ještě pevněji. Bylo tam víc než 50 000 lidí. Víc než v listopadu 89. Máriu odváděli policisté i s kamarády do auta. Arcibiskup Róbert Bezák se podíval na plakáty obnažené Márie Troškové a pravil, že všechno má své hranice. Nikdo neházel kostky,“ uvedl Kostolný a přidal fotografií zaplněného náměstí.

Kuciakův šéf má velké výčitky: Mluvili jsme spolu o článku přes nechráněný telefon

Po demonstraci vyrazily stovky lidí za Ficem

Oficiální údaje o počtech přítomných lidí se ale liší. Slovenská média uvádějí, že na náměstí přišlo ne 50, ale zhruba 30 tisíc lidí.

Po skončení demonstrace se několik stovek lidí – stejně jako před týdnem – přesunulo před Úřad vlády. Zpívali státní hymnu a s hesly „Mafie odstoupit“ či „Fico je korupce“ žádali odstoupení premiéra.

Demonstrace ale nebyly jen na Slovensku. Lidé vyšli do ulic i v zahraničí. V Praze se sešli například před slovenskou ambasádou. Napjaté situaci se přitom věnují všechny slovenské deníky. Všímají si nejen největší demonstrace od listopadových událostí v roce 1989, ale připomínají také, že prezident Andrej Kiska chce zásadní rekonstrukci vlády nebo předčasné volby.