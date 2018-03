Na dálnici na Novojičínsku spadl most. Po demolici je vážně zraněný řidič bagru

Při rekonstrukci silnice I/48, budoucí dálnice D48, dnes ráno v Příboru na Novojičínsku spadl most. Z mostu se zřítil bagr, jehož dvaatřicetiletý řidič utrpěl vážná zranění. Novinářům to řekla policejní mluvčí Gabriela Holčáková. Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl uvedl, že stavbaři most bourali a nyní v demolici a úklidu podle plánu pokračují, aby se v pondělí po silnici mohlo opět jezdit.