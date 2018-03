SÚKL s námi nekomunikoval, zuří lékárníci ohledně výpadku systému na eRecepty. SÚKL: Šíříte poplašné zprávy

„Byly to chvilkové výpadky, chvíli to fungovalo, chvíli zase ne. Výpadek postihl celou republiku,“ řekla Blesk Zprávy Michaela Bažantová, mluvčí České lékárnické komory.

Bažantová vyloučila, že by se jednalo o regionální problém místní internetové sítě. Výpadky hlásily všechny kraje. „V případě, že systém nefunguje, nemohli jsme vydávat léky na eRecepty a pokud se to podařilo, nemohli jsme odeslat zprávu do centrálního úložište,“ dodala mluvčí.

„Zákazníci chodili před víkendem s antibiotiky, my jim léky nemohli vydat,“ říká Bažantová.

Lékárníci podle svého prohlášení okamžitě po prvních náznacích výpadku aktivně hledali příčinu a snažili se kontaktovat Státní ústav pro kontrolu léčiv. Většina marně, na telefonní linky SÚKL se údajně nedovolali.

„Při masivním nárůstu stížností našich členů na nefunkčnost systému a s ohledem na nedostatečnou komunikaci ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv jsme sami o problému informovali média,“ konstatuje PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory.

Krátce před polednem začal systém opět fungovat, jak potvrdil mluvčí lékarny Dr. Max Michal Petrov. Podle něj byla chyba na straně poskytovatele systému eReceptů.

SÚKL: Zdravotní péče nebyla ohrožena



Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) rozsáhlý výpadek potvrdil, systém elektronických receptů nefungoval ve všech lékárnách v Česku. „Od dopoledních hodin jsme zaznameli výpadek na centrálním úložišti,“ řekla Blesk Zprávám mluvčí SÚKL Hana Šindelářová.

Kromě lékárníků zaznamenali výpadek také předepisující lékaři. Ti mohou na aktuální situaci reagovat předepsáním listinného receptu. Lékárníci však na eRecept v případě výpadku centrálního úložiště vydat lék nemohou. Mnozí proto především z ohledu na své pacienty vyzvali své spádové lékaře k předepisování listinných receptů.

Lékárníci: SÚKL nereagoval, chceme vysvětlení

Přestože některé lékárny zaznamenaly i několik hodin trvající výpadky, podle vyjádření SÚKL nebyla zdravotní péče ohrožena. „Nyní probíhají intenzivní práce na zjištění přesných příčin problému a přijetí nápravných opatření tak, aby se podobný problém v budoucnu již neopakoval,“ dodala Šindelářová.

V dopoledních hodinách na dotaz Blesk Zprávy reagovala mluvčí s tím, že neví, jak dlouho bude výpadek trvat a doporučila: „Pro pacienta, který už dostal elektronický recept třeba ráno, tak by měl mít dispozici průvodku, na kterou lékárna příslušné léky vydá. Lidé, kteří jsou u lékaře nyní nebo budou v následujících hodinách, dostanou klasický papírový recept.“

Lékárníci ale tvrdí, že pouze na průvodku léky vydávat nemohou a dožadují se zlepšení komunikace s lékárníky, lékaři i pacienty.

„Není možné, abychom nebyli informováni o problému, kvůli kterému je ohrožena zdravotní péče. Nikdo nám nezvedal telefony a komunikace byla navázána víceméně až po odstranění závady,“ dodává prezident Chudoba a trvá na tom, že v případě výpadku je potřeba mít k dispozici funkční záložní řešení, o kterém je připraven jednat s ministerstvem.

SÚKL: Lékárníci šíří poplašné zprávy

Podle SÚKLu byla funkčnost systému obnovena během jedné hodiny. Výpadky systému probíhaly během této doby na frekvenční bázi, nedošlo tedy k totálnímu zablokování, někteří lékaři a lékárníci tak problém vůbec nezaznamenali. Lékaři v takovéto situaci předepisovali listinné recepty a pacienti se tak ke svým lékům dostali, uvedl SÚKL v prohlášení.

V prohlášení dále uvádí: „Zásadně odmítáme kritiku České lékárnické komory, že Státní ústav pro kontrolu léčiv s lékárníky nekomunikoval. SÚKL ihned po zjištění a prvotní analýze problému i následně během výpadků komoru průběžně informoval. SÚKL také okamžitě umístil krátkou informaci na oficiální web www.epreskripce.cz a odpovídal na dotazy nejen v rámci call centra a tiskového oddělení. Operátoři vyřídili drtivou většinu příchozích hovorů. V případě několika málo hovorů, které se ve špičce nepodařilo vyřídit, pak operátoři kontaktovali volající zpět.“

SÚKL také dle prohlášení kontaktoval největší zdravotnická zařízení, aby na vzniklou situaci upozornil. „Neznáme tedy důvod toho, proč Česká lékárnická komora šíří poplašné zprávy, odpovídá ústav na kritiku lékárníků s tím, že výpadek neohrozil zdravotní péči pacientů,“ dodává SÚKL.

SÚKL slíbil nápravná opatření tak, aby se tento problém v budoucnu již neopakoval. Pacientům, lékařům a lékárníkům se omluvil za způsobené komplikace.