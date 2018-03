Mafián z ’Ndranghety provozoval v Česku cestovní kancelář. Firma dosud nezanikla

Bonavita je v Itálii souzen od loňského listopadu společně s dalšími dvaadvaceti lidmi. Všichni měli být napojeni na kalábrijskou mafii ’Ndrangheta. Konkrétně Bonavita, který působil jako vůdce klanu Briatico, je obviněn z daňových podvodů a zločinného spolčení, za což mu hrozí 26 let za mřížemi.

Jeho společnost Kala Tours vozila v 90. letech české turisty do přímořského letoviska Green Garden a podle policie sloužila k praní špinavých peněz a dalším pochybným obchodům.

Ve firmě působili ještě Nataša Kabická a Jiří Krš, který je zároveň jednatelem společnosti. Celý projekt podle nich fungoval jen dva nebo tři roky a pak už si ho nikdo nevšímal. I když firma existuje dodnes, je de facto mrtvá.

Oba dva spolumajitelé se shodují, že italský mafián byl člověk jako každý jiný. Kabická jej poznala v zahraničí. „Jako delegátka jedné trutnovské cestovky jsem jezdila do Bonavitova letoviska Green Garden. Tam jsme se s Bonavitou domluvili, že tam ty turisty můžeme vozit v podstatě sami. Ve firmě ale potom v zásadě nic nedělal, chtěl prý jen vydělat peníze,“ popsala žena Právu.

Mafián působil prakticky jen jako investor. Poskytl 50 tisíc korun a o vše ostatní, jako přivážení lidí, se starali Kabická s Kršem, „Potkal jsem se s ním (s Bonavitou – pozn. red.), dřív jsem ho neznal. A byl to normální člověk, který chtěl něco dělat, a vypadalo to zajímavě,“ svěřil se také Krš.

Naposledy muže viděli v roce 1999. „Bylo to v době, kdy jsme odjížděli z letoviska. Odjeli jsme v nepohodě a od té doby jsme se neviděli ani neslyšeli,“ sdělila Kabická.

Čechy začali Italové varovat

Co přesně se mezi mafiánem a Čechy stalo, popsal později Krš. „V Itálii nás oslovil nějaký tamní soudní představitel a vyptával se nás na to, jak jsme se s Bonavitou dali dohromady a jak se s ním vůbec známe. My jsme řekli, že se s ním nijak zvlášť neznáme, a on na to, že nám doporučuje, abychom podnikání s ním zvážili. V té chvíli jsme od toho dali ruce pryč, šlo nám o férový obchod,“ vzpomněl si.

Že by Bonavita měl v Česku nějaké další aktivity, už Češi neví. Pamatují si ovšem, že minimálně známé tu měl určitě. „Vím, že sem jezdil, ale nevím za kým, s kým, proč. V té době jsem to asi brala jako dovolenou,“ uvedla Kabická. Krš si pamatuje jen to, že Bonavita se o něco v Česku snažil.

Firma podle dvojice dodnes existuje jen proto, že když zažádali o výmaz z obchodního rejstříku, nezaplatili poplatek. „Nemá do toho kdo dát peníze, když firmu nechám tak, jak je, nic mě to nestojí. Když ji budu likvidovat, stojí mě to deset tisíc, tak proč bych to dělal,“ argumentoval Krš. V současném stavu ale Bonavita může kdykoli přijít a v případě potřeby ji využít.