Fico se v poslední době strefuje do všech od odznáčků s heslem #AllForJan (Všichni za Jána) po jednání prezidenta Andreje Kisky se stranami opozice o případném rozpuštění vlády. Smer za vším vidí „rozvratitele států“ Sorose, který prý veškeré akce financuje ze svého fondu a ze zahraničí připravuje na Slovensku převrat.

Slovensko po vraždě Kuciaka zaplavily odznáčky. Fico za tím vidí Sorose

„Soros nás nefinancuje!“

Peter Nagy, jeden z hlavních pořadatelů akcí vzpomínkového pochodu za Kuciaka a dnešní demonstrace, ale uvedl, že od Sorose žádné peníze nemají. Jejich účet je transparentní a každý se může podívat na jejich vklady a výběry. Dodal také, že peníze na průvod na uctění Kuciaka a jeho přítelkyně vybíral portál Lidé lidem, kde byla vyhlášená sbírka na 76 tisíc korun, což byla odhadovaná cena akce. „Ke sbírce se připojily desítky lidí. Naše finance můžete sledovat na transparentním účtě Slovenské spořitelny,“ řekl Nagy.

Doplnil, že lidé projevili o sbírku na pochod obrovský zájem. „Za méně než za 24 hodin jsme měli celou částku,“ uvedl. Nepřispívali jen Slováci, zapojili se i Češi a další. Pro Nagye jsou oba pochody citovou záležitostí, s Kuciákem se osobně znal. „Jen mi řekni, že nejde o Janka,“ prosil svou ženu, když mu zavolala, že byl zavražděn jeden ze slovenských novinářů. „Nemohl jsem tomu uvěřit, doufal jsem, že je to hoax.“

Požadavky demonstrantů

Nagy stejně jako Kuciak pracuje v žurnalistice, je jedním z manažerů novin Sme. „Začali se mi ozývat známí, chtěli, abychom něco udělali, abychom jednali. Založil jsem na Facebooku událost a pozval deset lidí, za hodinu nás byly tisíce,“ popsal organizaci vzpomínkového pochodu. On a další organizátoři obou akcí mají jediné požadavky: chtějí, aby vražda Kuciaka a jeho přítelkyně byla vyšetřena, jsou i za přizvání nezávislého zahraničního týmu. Za druhé chtějí dosáhnout toho, aby Slovensko mělo vládu, která není spojená s organizovaným zločinem, ta současná to podle nich nesplňuje.

Heslo #AllForJan (Všichni za Jána) | reprofoto/facebook

Organizátoři také trvají na tom, že sami neoslovili žádného z politiků, aby se k nim připojil nebo vystoupil na jejich akci. „V pátek to bylo nestranické, dnes jdeme Za slušné Slovensko. Politici můžou přijít, ale jen jako běžní občané. S žádnou stranou nespolupracujeme, tato obvinění jsou lživá. Všechny politiky, kteří chtěli vystoupit na našem pódiu, jsme odmítli.“ Výjimku udělali prý pouze v případě prezidenta Kisky. „Je symbolem Slovenska. Stanovili jsme ale podmínky – žádný projev a jeho jméno nebude v programu. On souhlasil,“ řekl Nagy.

Uvedl, že jeho hlavní oporou během organizace pochodu je jeho manželka. Spoléhá i na zástupy dobrovolníků a na umělce z organizace Nová Cvernovka. „Netajíme, s kým spolupracujeme,“ vysvětlil. „Dohromady je nás šest, všechno děláme po práci v našich bytech. Premiér poukazuje na to, jak profesionálně jsou pochody zorganizované. Myslí to jako kritiku, my to bereme jako kompliment,“ řekl. Těší ho reakce lidí, kteří nabízejí svou pomoc a podporu.

Zájem má i zahraničí

Protestní akce proti současné vládě se nebudou konat jen v Bratislavě, zapojila se i další slovenská města, například Nitra, Košice, Banská Bystrica, Poprad, Prešov, Žilina, Trnava a další. Lidé se Za slušné Slovenskou sejdou i v zahraničí: v Praze a Brně, v Londýně, Paříži, Sydney, Berlíně a v Barceloně. Počet měst, která hlásí účast na demonstraci, stoupá. Organizátoři zatím počítají s 37 slovenskými městy a s 16 zahraničními. Demonstraci podpořily také všechny slovenské univerzity.

Ficovo varování

„Pravděpodobnost útoků podle informací, které máme ze zpravodajského prostředí, může být poměrně velká. Před úřadem vlády jsme zaznamenali hromady dlažebních kostek,“ řekl Fico. Dodal, že vláda chce ochránit ty, kteří se klidným způsobem chystají na demonstracích projevit svůj názor.

Na možné narušení veřejného pořádku během demonstrací již ve čtvrtek upozornil slovenský policejní prezident Tibor Gašpar, podle kterého se na protesty chystá také takzvané tvrdé jádro fanoušků fotbalových klubů. Organizátoři demonstrací vybídli veřejnost, aby během protestu respektovala jejich pokyny a také pokyny policie.

Kostky jsou tam už měsíce

K dlažebním kostkám složeným před úřadem vlády se přihlásil restaurátor Jakub Huba. Uvedl, že nedaloko úřadu jsou už od srpna, a tudíž tam byly už při vzpomínové akci a nikdo z demonstrantů si jich nevšiml. Složil je tam po opravě soch na Námestí svobody, bylo mu líto je vyhodit. „Zdá se mi, že premiér sleduje moc akčních filmů,“ poznamenal v reakci na Ficovo varování o možnosti násilí během protestní akce.

Politická krize pokračuje

Slovenský prezident Kiska, šéf parlamentu Andrej Danko a premiér Fico se při dnešní společné schůzce neshodli na deklaraci s cílem vyřešit politickou krizi na Slovensku po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Novinářům to po schůzce řekl Danko.

„Sice jsme nesestavili politickou deklaraci, ale máme jedno upřímné společné přání. Přejeme si, aby byl ve společnosti klid, a my tři ústavní činitelé uděláme všechno v rámci našich kompetencí, aby události posledních dnů nebyly jakkoliv politicky zneužívány,“ řekl Danko po schůzce, která trvala zhruba půl hodiny.

Text navrhovaný prezidentem například předpokládal, že nejvyšší politici země podpoří politická rozhodnutí včetně vyvození politické odpovědnosti a zásadních personálních změn s cílem snížit polarizaci ve společnosti. Měli se také zavázat k nutnosti vyšetřit dlouhodobě neřešená podezření o působení organizovaného zločinu na Slovensku, o kterém psal zastřelený novinář. Projevy nespokojenosti občanů také neměli označovat pokusem o převrat, který je řízen ze zahraničí.

Fico na jednání nakonec přišel s vlastním návrhem deklarace, který zmiňovaný Kiskův text neobsahoval. Slovenský premiér dříve obvinil opozici z pokusu o převrat. Kisku v souvislosti s jeho dřívějšími návrhem na zásadní rekonstrukci vlády nebo vypsání předčasných voleb jako řešení nedůvěry lidí ve stát po vraždě Kuciaka a Kušnírové v uplynulých dnech zase opakovaně obvinil ze snahy o mocenské hry a z destabilizace země.