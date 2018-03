Na mýto v Česku mají „zálusk“ všichni čtyři uchazeči. Kapsch nemůže chybět

Do tendru na provoz mýtného systému po roce 2019 se přihlásili všichni čtyři zájemci, kteří dopředu zájem avizovali. Tři nabídky jsou na třetině až polovině odhadované ceny 29 miliard korun za deset let provozování mýta. Jedna byla naopak výrazně nad touto cenou. Každá z předběžných nabídek má 600 až 1000 stran. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek uvedl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).