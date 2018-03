Češi milují věrnostní kartičky, mají jich plno. Často je však „suší“ doma

Nějakou tu kartu má 74 procent Čechů. Víc je používají ženy než muži. Ženy jsou jejich uživatelkami z 80 procent, kdežto muži z 66 procent. Třetina národa má jednu až tři kartičky. Asi 16 procent lidí jich potom vlastní víc než deset.

Skoro půlka držitelů karet (48 procent) využije jednou až dvakrát měsíčně jednu, 27 procent pak používá tři až čtyři karty, čtyři procenta pak nevyužívají žádnou. Češi na sebe také ve výzkumu práskli, že by je zajímala digitalizace kartiček. Mobilní aplikace už ale dávno existují. Lidé mají pocit, že by je potom využívali více.

Zákazníci: „Máme je, ale nepoužíváme, lepší by byly v mobilu“

Což v podstatě potvrdili i samotní uživatelé. „Mám jich asi milion, které nestíhám řešit. Takže sem tam nějakou vytáhnu. Používám je v obchodech, do kterých chodím pravidelně – některé bonusy jsou pro mě o ničem – něco jako: nakup ročně za 20 tisíc, dostaneš pětiprocentní slevu,“ uvedla pro Blesk Zprávy Hana B. (37).

Zmizí z obchodů i sáčky na pečivo a ovoce? Markety řeší, čím „igeliťáky“ nahradit

„Mám jich dost, hážu je do šuplíku, u sebe nosím tři – lékárnu, drogerii a kartičku do obchodu s elektronickými cigaretami. Někdy se na dotaz, jestli mám o kartu zájem, zatvářím tak strašně, že mi ji pak už ani nechtějí dát,“ uvedl s nadsázkou a smíchem Michal Š. (40).

„V mobilu, nebo nic. Fakt nemám zapotřebí s sebou všechny ty karty pořád tahat, co kdyby náhodou jsem tam šel nakupovat,“ prozradil Martin H. (30).

Digitalizace karet je také možnost. Existuje řada aplikací, díky kterým svých dvacet kartiček smrsknete do mobilního telefonu. V některých obchodech s nimi jde třeba i platit. I podle průzkumu by lidé vítali možnost elektronické peněženky, je to třeba Cardless+, Portmonka nebo FidMe.

Podle obchodníků je zájem o kartičky opravdu značný. Třeba lékárenská společnost Dr. Max jich ke konci roku měla aktivních dva miliony osm set tisíc. „U všech jde o aktivní používání, protože naše registrace jsou poměrně čerstvé – dělali jsme je znovu po spuštění nového klientského programu před třemi lety,“ uvedl pro Blesk Zprávy mluvčí společnosti Michal Petrov. Jen loni lékárnám přibylo 300 tisíc okartičkovaných lidí.

Podle obchodníků je to dobrý nástroj na přitažení zákazníka

„Kartu jsme se rozhodli vydávat samozřejmě pro posilování loajality pacientů a ostatních klientů Dr. Max – chceme rozšiřovat okruh těch, pro které jsme lékárnou první volby. Žádná ekonomická výhoda ale nefunguje, pokud by ji neprovázel také špičkový servis – proto stejně dbáme i na růst odbornosti svých lékárníků. Do systému celoživotního vzdělávání investujeme desítky milionů korun ročně,“ dodal mluvčí.

Leták sliboval levné máslo, v obchodě je ale cena vyšší? Prodejce porušuje zákon, braňte se

Kartičky si pochvaluje i obchodní řetězec Tesco. „Máme věrnostní program Tesco Clubcard, který byl na českém trhu spuštěn již v roce 2010. Již ze své podstaty má motivovat zákazníky, aby nakupovali právě v našem řetězci a posilovali jsme tak jejich loajalitu. Za nákupy jsou pak odměňováni formou finančních poukázek na další nákup nebo zvýhodněnou cenou na jejich oblíbené produkty. Právě personalizace nabídky je velkou výhodou věrnostních programů. Zákazníkům tak nabízíte skutečně to, co pravidelně nakupují nebo potřebují,“ uvedl mluvčí společnosti Václav Koukolíček s tím, že mají dva milion sedm set tisíc věrných zákazníků s kartičkami.

„Je to účinný marketingový nástroj, kterým odměňujeme naše zákazníky za věrnost. Zákazník po předložení karty získává vyšší slevy na prodejnách Billa než zákazník bez věrnostní karty a také sbírá body za každý nákup. Své body může vyměnit za slevu na vybrané produkty nebo za slevovou knížku, kterou vydáváme každé čtvrtletí," uvedla Dana Bratánková z Billy. Z kartičky plynou i další odměny a při nákupu je prý použije asi polovina zákazníků.

A co na to psycholog? Podle psychologa Karla Humhala to moc není o tom, co zákazník chce. Humhal si tedy nemyslí, že by Češi chtěli hromadit kartičky, ale jednoduše je v obchodě dostanou, tak si je vezmou.

A je to prý obvykle i z velmi praktických důvodů, jednoduše máme dané obchody třeba blízko a tak do nich často chodíme, čímž pádem se kartička hodí.