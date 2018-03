Krize na Slovensku: Opozice horuje pro předčasné volby. Ficův Smer se urputně brání

Předčasné volby jsou podle lídra slovenské opozice Richarda Sulíka jediným řešením vzniklé politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Předseda nejsilnější opoziční strany Svoboda a solidarita Sulík to řekl novinářům po čtvrteční schůzce s prezidentem Andrejem Kiskou, který dříve v tomto týdnu zahájil konzultace se zástupci parlamentních stran.

„Jsme přesvědčeni, že dnešní vláda a složení parlamentu neodpovídají tomu, co chtějí občané. Jsme přesvědčení, že nejférovější řešení jsou předčasné volby, aby voliči řekli, jakou vládu si přejí,“ uvedl Sulík. Dodal, že by uvítal co nejdřívější termín parlamentních voleb.

Opozice potřebuje podporu většiny poslanců

Už ve středu Kiska hovořil se zástupci opozičních hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO), jakož i Jsme rodina-Boris Kollár, kteří se rovněž vyslovili pro předčasné volby. Pozvánku na schůzku s hlavou státu dostaly také vládní koaliční strany. Naopak prezident nepozval k jednání zástupce krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko, bývalého hejtmana Banskobystrického kraje Mariana Kotleby, vůči které se Kiska dlouhodobě vymezuje.

Zkrácení volebního období současné koaliční vlády premiéra Roberta Fica, která nastoupila do úřadu před dvěma lety, by muselo podpořit nejméně 90 z celkového počtu 150 poslanců. Touto třípětinovou většinou koalice ani opozice samostatně nedisponují.

Hlava státu by podle ústavy zase mohla rozpustit parlament v případě, pokud by Národní rada nebyla schopna usnášet se po dobu delší než tři měsíce; to znamená, že naprostá většina poslanců Sněmovny by musela blokovat její jednání.

Slovenský prezident jako řešení vzniklé krize důvěry ve stát po vraždě reportéra a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové navrhl buď rekonstrukci vlády, nebo vypsání předčasných voleb. Za jeho prohlášení ho opakovaně kritizoval premiér a předseda nejsilnější vládní strany Smer-SD Robert Fico. Podle šéfa kabinetu nemá hlava státu ústavní kompetenci zasahovat do případné rekonstrukce vlády, která by musela být výsledkem dohody tříčlenné koalice.

I strany koalice požadují Kaliňákův odchod

Menší vládní strana Most-Híd minulý týden vybídla místopředsedu Smeru-SD Roberta Kaliňáka k rezignaci z postu ministra vnitra, což Kaliňák v uplynulých dnech opakovaně odmítl. Podle agentury SITA by Kaliňák nakonec ale mohl podat demisi počátkem příštího týdne, na kdy jsou podle dřívějších informací naplánována jednání mezi stranami Smer-SD a Most-Híd.

Tři opoziční strany kvůli setrvání Kaliňáka ve funkci ministra vnitra a Tibora Gašpara v čele policie ve středu ohlásily, že vyvolají hlasování sněmovny o vyslovení nedůvěry Ficově vládě. Na prosazení takového návrhu, který si vyžaduje podporu alespoň 76 zákonodárců, tedy nadpoloviční většiny celkového počtu poslanců Národní rady, ovšem opozice nemá dostatek hlasů.

Reakce Smeru

Dnes rovněž proběhla tisková konference Ficovy strany Smer, na které vystoupili Martin Glváč, Juraj Banár, Ĺuboš Blaha a Viktor Stromček. Předčasné volby, jež navrhuje slovenská opozice jako řešení současné vnitropolitické situace, označil Glváč za převrat, který se rovná „násilí v ulicích, bitkám a krvi“. Politici stejně jako premiér ostře kritizovali jednání prezidenta Kisky, který se schází s opozičními stranami a projednává možnost rozpuštění vlády a předčasných voleb. Politici uvedli, že svým postupem se prezident jasně přiklonil k opozici.

„Smeráci“ také vystoupili proti organizátorům protestů na Slovensku. Podle nich mají blízko, jak ke straně OĽaNO, tak k prezidentovi a tím pádem i k miliardáři maďarského původu Georgovi Sorosovi. Prohlásili, že oni chtějí pro Slovensko „stabilitu, kterou lze dosáhnout jedině dohodou a ne vládním převratem“. Dál rozvíjeli i teorii, že za vším stojí právě Soros a protesty jsou financované z jeho fondu.

Za Troškovou se nestydí

Prezidentovi vyčetli i to, že veškerá jednání začal s Kollárovou stranou Jsme rodina-Boris Kollár a Sulíkovou SaS. U obou mužů poukázali na jejich vztahy s mafiány. „To je prezidentovo řešení, chce vládu nahradit mafiány,“ podotkli. Novináři se dotkli i tématu Ficovy bývalé asistentky a milenky Márii Troškové a její přítomnosti na jednání s Angelou Merkelovou i bez bezpečnostní prověrky. „Proč bychom se za to měli stydět?“ ptal se Blaha a uvedl, že stydět by se měli za prezidenta.

Reportérka Respektu Ivana Svobodová během tiskovky řekla politikům, že se jejich strana změnila na konspirační web. Rovněž se dotázala, proč nejsou schopni pochopit, že jsou lidé rozzlobení kvůli Kuciakovu poslednímu článku o italské mafii a jejich vazbách na Smer, a hledají hned nějaké spojitosti se Sorosem. „Každý má pochybnosti, že nějaký Ital, truhlík z východoslovenského družstva v Trebišově, spáchal takový zločin. Myslím, že motiv je někde úplně jinde,“ odpověděl jí Blaha.

O Kaliňákově demisi Smer mlčí

Politici se odmítli vyjádřit ke zprávě, kterou sdílela agentura SITA, že ministr vnitra Robert Kaliňák hodlá v pondělí podat demisi. Uvedli, že bez toho, aby došlo k jednání celé koalice, není k situaci co říct a Kaliňákův odchod z vlády popřeli.

Podle slovenských médií by Kaliňáka mohla v čele resortu nahradit státní tajemnice ministerstva Denisa Saková. Šéf poslaneckého klubu Smer-SD Glváč na briefingu úvahy o Kaliňákově odchodu odmítl. „Nevím o žádné zemi Evropské unie, kde by bylo volné ministerstvo vnitra,“ odpověděl na otázku, zda Kaliňáka ve funkci nahradí on.