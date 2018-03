„Jediná vada: jsem žena.“ Ženy mají míň než muži, Česko je v rozdílu v platech 2. v EU

Příkladem je scénografka Michaela Horáčková Hořejší, která měla před pár lety navrhnout interiér pro nejmenovanou televizi. Honorář byl o 30 procent nižší než odměna jejího kolegy za naprosto stejný projekt! Scénografka to nenechala jen tak a nakonec dosáhla vyrovnaného honoráře. „Jediný rozdíl musel být v tom, že jsem žena,“ řekla a dodala, že je to ostuda, když to vůbec někdo zkouší.

Agentura Ipsos zpracovávala Asociaci společenské odpovědnosti nový průzkum, který se zabýval postavením žen v české společnosti a jejich platových podmínek. „Z výzkumu vyplývá, že přesně polovina české populace se v práci setkala s platovými rozdíly mezi muži a ženami, 42 procent také s diskriminací matek,“ uvedla ředitelka asociace Lucie Mádlová.

Inspekce práce se v posledních dvou letech zaměřila speciálně na nerovné odměňování žen a mužů. Loni bylo zkontrolováno celkem 82 firem, ale i škol, nemocnic či úřadů. Bylo odhaleno 5 pochybení. „Zaměstnavatelé neposkytovali stejnou mzdu za práci na pozicích sládek/sládková či kuchař/kuchařka,“ řekl mluvčí inspekce Richard Kolibač a dodal, že nesrovnalosti odhalili i v odměnách pro plavčíky či skladníky.

Češky bohužel většinou ani netuší, kolik berou jejich kolegové na stejné pozici, proto se nemají jak bránit. Na Islandu platí zákon o stejné mzdě na stejné pozici pro obě pohlaví, jinak firmám hrozí pokuta.

Rozdíl mezi výdělky Češek a Čechů je podle unijního statistického úřadu Eurostat druhý největší v EU, v roce 2016 šlo o 21,8 procenta, uvedly Hospodářské noviny. Ženy také častěji pracují v hůře placených oborech či setrvávají na nižších pozicích. Ekonomka Klára Kalíšková z institutu CERGE-EI prozradila, proč si ženy vybírají hůře placené pozice, ale flexibilnější. „Protože mají na starosti péči o děti,“ zmiňuje jeden z příkladů Kalíšková.

„Mezi zásadní negativní důsledky platové nerovnosti patří v první řadě chudoba žen, zejména v případě seniorek a matek samoživitelek, a s tím i spojená chudoba dětí,“ upozorňuje Barbora Hanousek Eckhardová z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí, které se s rozdíly mezi mužským a ženským platem snaží bojovat projektem 22 procent k rovnosti.

Na příjmy žen má negativní vliv i rodičovská dovolená, která v Česku trvá 3 až 4 roky. Výpadek z tohoto období často ženy nezvládnou vykompenzovat ani do důchodu.