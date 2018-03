Zemřel Tomáš Haišman, „architekt“ české migrační politiky. Řešil už běžence z Balkánu

Po těžké nemoci v úterý zemřel někdejší dlouholetý ředitel odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Tomáš Haišman. Bylo mu 66 let. Informovaly o tom čtvrteční Lidové noviny a web Aktuálně.cz, kterému to potvrdil bývalý ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Loni v létě Haišman z ministerstva vnitra po bezmála čtvrtstoletí odešel, od podzimu se měl stát diplomatickým zástupcem České republiky v Kosovu. Ze zdravotních důvodů už ale do Prištiny neodjel.