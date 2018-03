„Opilé ženy mi sahají na anténu.“ Kyborg navštívil Česko a promluvil o novém orgánu

Před čtyřmi lety podstoupil Neil Harbisson unikátní operaci, při které si nechal do hlavy implantovat speciální anténu se snímačem barev. „Frekvence této barvy je vedena dovnitř do kostí a skrze vibrace v kostech můžu slyšet různé tóny barev. Každá barva má svůj vlastní hudební tón,“ řekl v rozhovoru s tím, že díky internetovému připojení se může připojit i na vesmírnou stanici a přijímat barvy z vesmíru.

Podle něj jde o umění, které ale dokáže vnímat jen on sám. „V tradičním umění je umělec, umělecké dílo, místo, kde se umění odehrává, a publikum. Ale v případě kyborg-art se vše odehrává na jednom místě. Jsem umělcem, uměleckým dílem, místem odehrávání umění i publikem,“ vysvětlil Harbisson.

Anténa šokuje i láká ženy

Na netradiční součást svého těla si po zákroku musel několik měsíců zvykat – například na to, že je vyšší. Nebo aby při spánku nenarážel do čela postele. A pro lidi, které potkává, jde často o nepochopitelnou věc. „Někteří umí být velmi netolerantní, protože nejsou na lidi s anténami zvyklí. Ale další se o to zajímají, takže na mě mluví. Největším problémem je, že lidé mě za anténu tahají. A většinou jsou to opilé ženy. Takže se jim snažím vyhýbat, a když je vidím, tak utíkám,“ řekl první světově uznaný kyborg.

Harbisson je přesvědčen, že provázání lidského těla a technologie bude v budoucnu mnohem častější. Mezi jeho vize patří například vysílání vlastních orgánů do vesmírů. „Když pošlete na jinou planetu své smysly, nemusíte ji fyzicky vůbec navštívit, a přesto budete cítit, že tam jste,“ uvedl.

Plánuje orgán pro vnímání času

Sám si během letošního roku plánuje implantovat do těla nový smyslový orgán, pomocí kterého chce vnímat čas. „Bude to kulatá koruna mezi kůží a kostmi. Vytvoří mi tepelný bod, který za 24 hodin oběhne kruh. To mi umožní cítit rotaci Země přímo v těle,“ popsal Harbisson své plány a dodal, že rychlost kroužení hodlá v budoucnu měnit a bude zkoumat, jak na to tělo bude reagovat.

„Chci uvést do praxe teorii relativity Alberta Einsteina a zjistit, jestli můžeme změnit naše vnímání času, i když k tomu nemáme žádný orgán.“