Podvodníci, kam se podíváš, hodnotí profesor ekonomie „výkyvy nálad“ bitcoinu

„Bitcoin je podle mě bublina a podvod. Moje původní reakce, když jsem poprvé viděl, že bitcoin bude mít jenom 21 milionů mincí, bylo nepřesné srovnání se zlatem,“ uvedl hned na začátek svého vystoupení Steve Keen. To mu bitcoin připomíná právě omezeným množstvím a tím zvyšující se kupní silou každé jednotky. „To pro mě bylo první varování, protože ať má monetární systém jakékoli problémy, návrat ke zlatému standardu by se tím nevyřešil,“ vysvětlil.

Velká bitcoinová krádež: Zloději si na Islandu odnesli 600 počítačů pro jejich těžbu

Keen: Obchody s kryptoměnami lákají zástupy podvodníků

Dalším problémem, který podle Keena ukazuje na to, že v případě bitcoinu jde o bublinu, jsou praktiky některých obchodníků s kryptoměnou. „Když slyším, že lidi s bitcoinem rozjíždí praktiky jako pump and dump (podvodná praktika z akciového trhu, při které investor falešnými zprávami zvýší zájem a cenu akcií, které levně nakoupil) a další, které jsou na klasických trzích postihovány, tak jde jen o další důvod, proč věřit, že jde o bublinu,“ vysvětlil.

„Náš obchod a burzy byly vždy založeny na státem vydávaných měnách, nebo jiných vládou vynucených způsobech směny,“ upozornil Keen. Dodal, že většina podvodů, ať jde o pump and dump nebo ponziho schémata (něco na způsob „pyramidy“) jsou na běžných burzovních trzích zakázány a tvrdě postihovány. V kryptoměnách k nim přitom podle Keena dochází běžně. „To je důvod, proč vznikly regulace. Kriminální chování se objeví, jakmile postavíte velké množství peněz před lidi, kteří pro jejich získání nechtějí moc pracovat,“ varoval profesor.

„Pokud podvodníky neudržíte mimo trh, tak budete potřebovat regulaci,“ upozornil Keen. V současné době jsou podle něj kryptoměny na míle daleko od toho, aby nahradily běžné peníze.

Bitcoin dál propadá: Ztratil už polovinu hodnoty, investoři panikaří

Analýza: Polovina loňské ceny bitcoinu může být výsledkem podvodu

Australanova slova potvrzuje i analýza skupiny investorů 1000xGroup. Jeden z jejích členů v ní upozornil na nezvyklé souvislosti mezi bitcoinem a další kryptoměnou tether. Ta vznikla s cílem spojit kryptoměny s cenovou stabilitou klasických měn tím, že svou hodnotu navážou na dolar.

Každá mince tetheru by zároveň měla být krytá skutečným dolarem na účtech společnosti, která za alternativní kryptoměnou stojí. Původně tak přitáhla pozornosti řady burz s kryptoměnami, které dlouhodobě hledaly způsob, jak se vyhnout problémům v udržování bankovních vztahů napříč světem. Analýza ovšem upozorňuje na podivné dění kolem tetheru, které začalo na jaře 2017.

„V dubnu Tether oznámil, že byly přerušeny jeho bankovní vztahy na Tchaj-wanu. To vedlo až k pozastavení vkladů a výběrů pro zákazníky,“ připomíná autor analýzy, který se kvůli strachu z negativních redakcí skryl pouze za svůj veřejný hash (unikátní šifrovací klíč). Od dubna ale zároveň začal značně růst počet mincí tetheru na burzách. A to i přes to, že podle dostupných informací neměli tvůrci tetheru čím nové mince krýt.

Nejnebezpečnější muž internetu v Česku: Migranti neprchají před válkou, chtějí se mít dobře

Autoři tetheru mince vydávali, jen když padal bitcoin

A právě zde je podle analýzy největší problém. Autoři tetheru nové mince vypustili na trh v několika blocích. Těch autor studie napočítal celkem 91 mezi 29. březnem minulého roku až do 4. ledna letos. K tomu navíc sloužila tvůrcům měny pouze jejich vlastní burza Bitfinex.

Autor analýzy proto dal dohromady veřejně dostupná data o tom, kdy se na burze objevovaly nové tetherové mince, a chování ceny bitcoinu předtím a potom, co se na trhu objevily. „Ceny (bitcoinu) se významně snižovaly vždy v době 12 hodin před vydáním nových mincí tetheru,“ upozorňuje analýza. Autoři tetheru tak s vydáním nových mincí očividně čekali na příhodné podmínky na bitcoinovém trhu.

Bitcoiny ve velkém lákají už i Čechy. Musí se danit a dají se dědit?

Analýza: pochybné chování stojí za necelou polovinou zvýšení ceny bitcoinu

Následně se autor zaměřil i na chování ceny bitcoinu poté, co se na trh dostal nový tether. Jeho zjištění může být pro mnohé šokující. Ve dvouhodinových intervalech po vydání tetheru totiž pravidelně rostla i cena bitcoinu. „Pokud vezmeme všechny tyto dvouhodinová období, poté, co se na Bitfinexu objevil nový tether a sečteme je, můžeme 48,8 procenta růstu ceny bitcoinu v období od 29. března 2017 do 4. ledna 2018 přičíst těmto krátkým blokům,“ shrnuje analýza. Polovina zvýšení ceny tak proběhla během pouhých 3 procent času, kdy se s bitcoinem obchodovalo.

Autor analýzy tak upozorňuje na to, že mohlo být až 40 procent ceny bitcoinu na konci loňského roku vytvořeno uměle s přispěním tetheru.

Bitcoin a další kryptoměny raketově stoupají. Tomáš obratem vydělává tisíce

Podezřele dopadl i ověřující test analytiků

Své tvrzení autor analýzy opírá rovněž o to, že obchody, které stály za vznikem nového tetheru, neodpovídají takzvanému Benfordovu zákonu (ten je například osvědčeným nástrojem forenzního účetnictví. Obchody kolem tetheru se v době vydávání nových mincí tímto zákonem neřídily. „Data o cenách naznačují, že tether nemusel být vydáván nezávisle na bitcoinu,“ uvádí autor analýzy.

Data rovněž naznačují, že operace s tetherem mohly mít za následek až polovinu nárůstu ceny. Analýza dodává, že vycházela z veřejně dostupných dat. „Předložené statistiky nedokazují trestné chování, ale pouze poukazují na to, že pozorované chování trhu se zdá hodně pochybné a mělo by být lépe prošetřeno,“ uzavírají autoři.