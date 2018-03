Ficova Mária na schůzce s Merkelovou. Němci byli ostře proti: Věděli o vazbách na mafii?

Slovenský diplomat Ondrej Gažovič, který přispívá i do slovenského Denniku N, ve svém nejnovějším článku zavzpomínal na svoji práci ve službách slovenské diplomacie. Řekl, že celkově na své zaměstnání vzpomíná rád, ale je jedna věc, za kterou se nesmírně stydí. Tím je setkání slovenského premiéra Roberta Fica s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, kterého se i proti výhradám německých diplomatů zúčastnila i Trošková.

Merkelová, Sobotka, Fico a Trošková

Před rokem na jaře se v Berlíně setkali slovenský premiér Fico, německá kancléřka Merkelová a tehdejší český premiér Bohuslav Sobotka. Gažovič uvedl, že protokol takového jednání se připravuje týdny před samotným setkáním. Řeší se i ty nejmeší detaily a celkově může mít spis i desítky stránek. Nejdůležitější je ale formát jednání, tedy kdo může do hostitelské země doprovázet každého lídra.

Na ambasádě slovenskou výpravu potěšilo, že Němci na setkání nasadili svůj nejtěžší kalibr. Byl to znak toho, že jednání přisuzují značnou váhu. Kancléřku doprovázeli její pravá ruka a klíčový poradce v otázkách zahraniční politiky Christoph Heugsen a poradce pro evropskou politiku Uwe Corsepius, který je současně i bývalým generálním tajemníkem Rady Evropské unie.

I z Česka dorazily samé důležité osobnosti. Premiéra Sobotku doprovázeli významní diplomaté, mezi nimi i bývalý evropský komisař Vladimír Špidla. Největší šok ale vzbudilo složení slovenské delegace. Z Úřadu vlády SR přišel požadavek, aby se jednání vedle dvou respektovaných diplomatů zúčastnila i modelka s pochybnou pověstí Trošková. Nedostatek zkušeností v zahraniční politice kompenzovala tato žena blízkým vztahem s premiérem.

Fico prosadil svou

„Není příjemné, když vám vaši němečtí kolegové naznačí, že se složením vaší delegace mají problém. Ještě horší je, když víte, že mají pravdu. Co ale bylo tehdy nejhorší, bylo to, že Úřad vlády SR odmítl ustoupit. Dal podmínku, že Trošková na setkání musí být, nakonec se schůze a oficiálního oběda skutečně zúčastnila,“ uvedl Gažovič. „V tu chvíli jsem se opravdu styděl.“ Z někoho, koho ve vládě označovali za „sekretářku“, byla rázem odbornice na zahraniční politiku. Fico vzal Troškovou i na setkání s německým prezidentem Frank-Walterem Steinmeierem.

„Tehdy jsem si myslel, že šlo o urážku hostitele, dnes vím, že se jednalo o daleko větší problém,“ řekl diplomat. Podle portálu Aktuality.sk italské úřady už v roce 2013 upozornily Slovensko, že bývalý přítel a obchodní partner Troškové měl vazby na kalábrijskou mafii. Slovenská policie předpokládala, že tento člověk založil na Slovensku vlastní odnož mafie. Existovala také domněnka, že Trošková je s ním stále v kontaktu. Působení mafie ve slovenské vládě je jedním z možných motivů vraždy investigativního novináře Jána Kuciáka (†27) a jeho přítelkyně Martiny.

Jak se mohla dostat do vlády?

„Možnosti jsou dvě a nevím, která je horší. Buď naše bezpečnostní složky pustily tuto osobu do okruhu premiéra bez toho, aby odhalily její minulost. Nebo o její minulosti věděly a i navzdory tomu se přes ně k premiérovi dostala,“ prohlásil Gažovič. „A nejedná se pouze o slovenského premiéra, po jeho boku se účastnila jednání s nejvyššími představiteli ostatních států, kde se projednávaly nejcitlivější otázky národních zájmů. Kdo všechno věděl, co se probíralo za zavřenými dveřmi? Jestli dneska představuje někdo nebezpečí pro Slovensko, je to právě Robert Fico. Odvádí pozornost od toho, co odhalil zavražděný novinář Kuciak a dlouhodobě ignoruje podezření ze závažné trestní činnosti. To by se mělo řešit, místo toho se řeší konspirační teorie o převratu, proč? Je otázkou, zda německá strana už tehdy znala minulost Troškové. Pokud ano, ani si nechci představit, co si o nás museli myslet.“

Ficovy konspirační teorie

Dalším Ficovým ústupným manévrem je podle mnohých kritika prezidenta Kisky. Do něj se pustil kvůli jeho loňskému setkání s finančníkem a filantropem Georgem Sorosem a řekl, že Kiska se postavil na stranu opozice. Šéf kabinetu tak při setkání s novináři reagoval na Kiskovo nedělní prohlášení, ve kterém se hlava státu vyslovila pro předčasné volby nebo pro zásadní rekonstrukci vlády kvůli ztrátě důvěry společnosti ve stát po vraždě Kuciaka a jeho partnerky. Ficovo vyjádření kritizovala opozice i zástupci koaliční strany Most-Híd. Podle listu Hospodárské noviny se Soros od Kiskova projevu distancoval.

„Události, které se staly po vraždě, mají nějaký rukopis. (...) Chci panu prezidentovi dát jednoduchou otázku: 20. září 2017, New York, Pátá avenue. Ptám se, proč hlava státu šla soukromě k člověku, který má velmi pochybné jméno? Tím člověkem je pan Soros,“ řekl Fico. Na schůzce nebyl podle Fica přítomen zástupce ministerstva zahraničí nebo slovenský velvyslanec.

„To, co se stalo po vraždě novináře a jeho přítelkyně, naznačuje, že je zde pokus v tomto státě o totální destabilizaci,“ dodal Fico, který při briefingu neumožnil novinářům klást dotazy. Kiska podle premiéra vyvolává svými vyjádřeními destabilizaci, místo aby se snažil situaci uklidnit.

Koho Fico svými teoriemi kryje?

„Odpoutávání pozornosti konspiračními teoriemi nezbavuje premiéra povinnosti řešit hlubokou politickou krizi, nebo uvolnit místo někomu, kdo to dokáže,“ reagoval Kiskův mluvčí Roman Krpelan. V souvislosti s předáním abdikačního listu ministrem kultury Markem Maďaričem prezidentův mluvčí dodal, že premiér ignoruje skutečnost, že se mu hroutí vláda.

Fico již v neděli v reakci na prezidentovy návrhy hovořil o tom, že projev hlavy státu „zjevně nebyl napsán na Slovensku“. Dnes doplnil, že rukopis prezidentova projevu „je někde jinde“. Kiskův mluvčí ještě v neděli reagoval ujištěním, že projev byl napsán v Tatranské Javorine, která je na Slovensku.

Vyjádření Sorose

Sám finančník Soros se prostřednictvím svého mluvčího od Kiskova projevu a demonstrací na Slovensku distancoval. „Pokud jde o připomínky pana premiéra Fica, pan Soros nehraje žádnou roli v nedávném projevu prezidenta Kisky ani v nedávných demonstracích na Slovensku,“ uvedl podle listu Hospodárské noviny Sorosův mluvčí Michael Vachon. Soros se také vyjádřil k setkání s Kiskou v New Yorku. Uvedl, že se se slovenským prezidentem setkal v září 2017 během Valného shromáždění OSN a jejich debata se týkala snahy o lepší integraci romské komunity na Slovensku. Prezident byl doprovázen poradci a Soros byl ve spojení se svým synem a předsedou nadace Open Society Foundations (OSF).

