Janě selhaly ve dvaceti ledviny. Řeči o smrti vystřídala touha po dítěti

Psal se rok 1981, Janě (60) bylo 23 let a vůbec si nepřipouštěla, že by mohla být nemocná. Jenže po vleklé chřipce, která se nelepšila, skončila v nemocnici. A tady jí lékaři oznámili, že funkce jejích ledvin je výrazně narušená. Nabídli jí lečbu na dialýze, kterou odmítla se slovy, že je jí jedno, jestli zemře. K rozumu podle svých slov přišla, když zkolabovala. Podstoupila první transplantaci ledviny, která fungovala dobře. Zoufale ale toužila po dítěti.

„Je to už strašně let, co jsem se diagnózu dozvěděla. Byla jsem mladá a svobodná holka a do té doby jsem si myslela, že jsem krev a mlíko,“ vzpomíná Jana.

„Tehdy mi nabídli léčbu na pomocí peritoneální dialýzy a já jí odmítla. Řekli mi, že umřu a já řekla, že je mi to jedno,“ dodává nyní šedesátiletá žena s tím, že se začala léčit ve chvíli, kdy upadla do bezvědomí. Pak podstoupila transplantaci ledviny, která byla úspěšná.

Jana toužila hlavně po vlastním dítěti. Byla šťastně vdaná čtyři roky a ledvina fungovala pět let bez problémů. V roce 1990 přirozeně otěhotněla a byla rozhodnutá si dítě ponechat za všech okolností. Jenže kolem těhotenství transplantované pacientky byla tehdy řada důležitých otázek nezodpovězená.

Jak probíhalo Janino těhotenství a porod? Narodilo se dítě zdravé? Jaké komplikace se ještě Janě postavily v životě do cesty? Podívejte se na rozhovor:

Nemocné ledviny nebolí



Chronické onemocnění ledvin postihuje na celém světě přibližně 195 milionů žen. V důsledku této nemoci umírá každoročně téměř 600 tisíc žen a je tak celosvětově 8. nejčastější příčinou úmrtí u žen. Ve většině zemí se choroba týká více než desetiny populace, rizikovou skupinou jsou například kuřáci nebo obézní. Většina nemocných zjistí, že má vážně poškozené ledviny často velmi pozdě, nezřídka při jejich terminuálním selhání. Nemocné ledviny totiž nebolí.

Na Světový den ledvin, který připadá na čtvrtek, se můžete nechat jít zadarmo vyšetřit. Seznam pracovišť naleznete zde. Vyšetření trvá zhruba deset minut a výsledek se dozvíte ihned. Jestli patříte do rizikové skupiny si můžete ověřit v on-line testu.