Rath u obnoveného líčení: „Úkol zní jasně. Dostat mě do tepláků“

„Neočekávám nic, jenom že se tady v podstatě odehraje takové divadlo pro veřejnost, aby se neřeklo. Rozhodnuto už je,“ řekl novinářům Rath při příchodu do soudní budovy. Dodal, že soudce Robert Pacovský potvrdí původní verdikt.

Soud jednání přerušil loni v říjnu kvůli námitkám proti práci předsedy a jeho trestního senátu, o nichž musela rozhodnout justice. Stížnosti Ratha a dalších advokátů byly zamítnuty s tím, že Pacovský a jeho senát podjatí nejsou. „Tady je silný politický tlak prorvat to silou, nehledě na to, jak znějí zákony. Úkol zní jasně: dostat Ratha do tepláků,“ komentoval toto rozhodnutí soudů Rath.

Státní zástupce Petr Jirát naopak míní, že se soudy s námitkami vypořádaly „velmi hezky“. „I vrchní soud konečně řekl panu doktorovi Rathovi to, co já říkám stále, že dělá obstrukce a je drzý na senát,“ řekl novinářům Jirát.

Manažer firmy vytáhl audity

Jeden z advokátů ČTK řekl, že výpovědi bude chtít doplnit několik obžalovaných, což zřejmě potrvá několik dní. Jedním z nich bude Rath, podle něhož původní odsuzující rozsudek obsahuje řadu nepravd. „To bude velká část sdělení. Upozornit na pasáže v rozsudku, které jsou v rozporu s důkazy,“ naznačil Rath, o čem bude před soudem mluvit. Kromě Ratha v úterý k soudu přišla také Lucia Novanská, jejíž firma organizovala některé zakázky. Na lavici obžalovaných usedli také manažeři Jindřich Řehák a Tomáš Mladý.

Řehák už měl možnost dostat se ke slovu. Obžaloba ho viní z toho, že za dvě upravené zakázky ve prospěch firmy Hospimed, kde je jednatelem, předal úplatek 12 milionů korun. O peníze se pak jako v jiných případech podle spisu rozdělil Rath s Kateřinu Kottovou a jejím manželem Petrem, které obžaloba popisuje jako hlavní organizátory kauzy.

Řehák proto předložil zprávy auditora, které si nechal sám vypracovat. Mají podle něj dokázat, že z bankovních účtů firem s ním spojených ani z jeho osobních účtů nebyla vybrána částka, která by dosáhla výše údajných úplatků.

Kauza běží už pět let

Pacovského senát v červenci 2015 Rathovi uložil trest za přijímání úplatků v souvislosti s manipulováním veřejných zakázek ve středních Čechách. Verdikt o rok později v neveřejném zasedání zrušil odvolací vrchní soud kvůli použitým odposlechům a věc vrátil k novému projednání. Loni se případ dostal k Nejvyššímu soudu, který naopak rozhodl o tom, že odposlechy lze použít jako důkaz. Nyní tak soud kauzu řeší znovu.

Za hlavní organizátory trestné činnosti obžaloba považuje Kateřinu Kottovou a Petra Kotta, kteří podle spisu přizpůsobovali veřejné zakázky za Rathova vědomí i aktivní podpory „velkým hráčům“, kdy jednoho z těchto soutěžitelů za úplatek zvýhodnili, zatímco ostatní mu záměrně dělali „křoví“. Ve zrušeném rozsudku jim za to soud vyměřil 7,5 roku vězení. Stavební zakázky se týkaly opravy budov a modernizace nemocnic ve Středočeském kraji či opravy zámku v Buštěhradu na Kladensku.

V korupční kauze je 11 obžalovaných, policie je pozatýkala v květnu 2012. Stíháni jsou taky stavební manažeři a jednatelé zdravotnických společností. Soudy se kauzou zabývají od roku 2013.