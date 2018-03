„Spiknutí,“ tvrdí Michal obviněný z travičství. Do vězení může jít až na osm let

Majitel Zoocentra Srdov na Litoměřicku Michal Fišer (50) čelí vážnému obvinění. Podle policistů měl v minulosti trávit volně žijící zvěř. Našli u něj prý tolik jedu, že by to vystačilo na 40 dospělých lidí. Michal se však brání. Karbofuran prý nikdy doma neměl, vlastnil však přípravek, který potřebuje ke své práci preparátora. Celou kauzu na muže prý „ušili“ jeho dvě expřítelkyně. Podle ochránců přírody by jeho usvědčení, pokud by se celá věc ukázala jako pravdivá, bylo průlomové.

V Česku ještě nebyl nikdy nikdo obviněný a odsouzený za trávení divoké zvěře. Jde přitom ročně o tisíce případů. Soud by měl proběhnout v druhé polovině března.

Provozovatel zoocentra a preparátor Michal Fišer čelí těžkému obvinění. Pokud by toto obvinění bylo prokázané, hrozí mu za travičství volně žijící zvěře a další přestupky až osm let „natvrdo“. Michal se veškerým obviněním brání. Tvrdí, že celý život zasvětil přírodě a její ochraně. Za velký hit označuje třeba domácí mazlíčky. Zvířata se k němu dostávají přímo od majitelů.



Zvláštní věci se okolo Michala děly prý už dlouhá léta. „Před sedmi lety určitá skupina lidí začala toužit po mojí nemovitosti. Od té doby se mi ze života stalo peklo. Začalo to asi 20 udáními – hygiena, stavební úřad, CHKO a tak dále. Nakonec z toho nebyla ani jediná pokuta,“ popsal Michal Fišer pro Blesk Zprávy.

Požár domu a obvinění z travičství

Následovaly problémy s pozemky. Po rozchodu s matkou svého syna (13) třikrát stanul u soudu o svěření do výhradní péče matky, s čímž nesouhlasil. Poslední pomyslná kapka byl vyhořelý dům.

„Na dvou místech, pět metrů od sebe, začalo hořet vnější obložení domu, nevěřím, že to bylo samo od sebe. Když mi lidé začali pomáhat ten dům opravovat, tak jim chodily SMS, ať si na mě dají pozor, že jsem sociopat, vyvrhel a podobně,“ zmínil.

V roce 2015 následovalo obvinění z travičství. Svědectví je podle muže založené na tvrzení tří lidí, z čehož dvě jsou jeho expřítelkyně. Michal si myslí, že se proti němu spolčily. O tom, že měl doma nebezpečnou látku Sibokal, prý věděl každý. Návštěvy upozorňoval, aby se nepřibližovaly ke skříňce, kde jej měl uskladněný. Jed prý potřebuje pro práci preparátora a jedna z jeho složek je podle mužových slov k nerozeznání od karbofuranu.

Liknavost policie a nedostatek důkazů

„V záchranných stanicích se během roku setkáváme se spoustou případů přiotrávených nebo otrávených zvířat. V podstatě to postihlo i projekt návratu orla skalního. Jsme ráda za jakoukoli iniciativu, která se kolem toho děje,“ popsala pro Blesk Zprávy Zdeňka Nezmeškalová z Českého svazu ochránců přírody a dodala:



„Máme zkušenost, že kvůli liknavosti policie, nebo nedostatku důkazů se nedá dopátrat viník. Tento případ jsme postřehli, ale neznáme podrobnosti. Jestli je dostatek důkazů, tak jsme rádi za to, že by to byla první kapka v moři, kdy se někoho povedlo usvědčit,“ vysvětlila.

Tematice karbofuranu a travičství se dlouhodobě věnuje také Zdeněk Vermouzek, prezident Českého svazu ornitologického. Podle něho je zapotřebí travičství důkladně vyšetřovat a trestat. Ornitologové prý ročně zachytí jen zlomek otrávených zvířat. Podle Vermouzka se všechno děje v klidu přírody bez zraků veřejnosti. Odborník popsal, jak funguje karbofuran, je prý celkem jedno, jestli jej pozře pták nebo savec. Ve výsledku zemře hroznou smrtí.

Zvířata se udusí při plném vědomí

„Karbofuran je nervový jed, způsobuje svalové ochrnutí, nejprve ochrne kosterní svalstvo, potom dýchací svalstvo a dochází ke smrti udušením za plného vědomí,“ uvedl pro Blesk Zprávy Vermouzek.

Policie k případu do redakce Blesk Zpráv poslala jen informace z tiskové konference. „Litoměřičtí kriminalisté na objasnění tohoto případu intenzivně pracovali téměř dva roky, neboť tato problematika patří mezi velmi obtížně prokazatelné a dalo by se říci, že v rámci území ČR jde o tzv. první vlaštovku,“ uvádí litoměřická policie.

Podle policistů je pozitivní, že se jim podařilo objasnit první případ travičství. A vyslovili obvinění pro zločin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, pro přečin týrání zvířat, přečin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti a přečin nedovolené ozbrojování. Z toho Michalovi kouká až osm let za mřížemi.