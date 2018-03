Nocleženek prodali 30 tisíc. Bezdomovci mají obavu z umrznutí, ale i červů

„Projekt jako takový běží už čtvrtý rok. Dříve se Nocleženky prodávaly jenom na akcích, které se jmenují Noc venku. Původní idea byla, že návštěvníci této akce ji mohli zakoupit fyzicky, tištěnou a na akci ji nějakému člověku bez domova jednoduše předat,“ popsala pro Blesk Zprávy Lucie Stejskalová, která se o projekt stará.

V loňské sezoně (2016/2017) přišla Armáda spády s novinou. Zavedla elektronickou Nocleženku, kterou dárce zakoupí přes internet a tím zaplatí jednomu člověku bez domova jedno nocování v jedné z devíti zapojených Nocleháren. Loni se jich takhle prodalo asi šest tisíc, letos to bylo rekordních 30 tisíc Nocleženek, které prý vystačí až do jara. Kdyby nějaká přece jen zbyla, bude k dispozici na případné květnové chladnější dny.

Pan Martin: Lepší onemocnět, než umrznout

S noclehem v některých zařízeních jsou však spjaté i obavy lidí bez domova. Jsou spojené se strachem, že ať už je to noclehárna, nebo loď, může tam člověk chytit nějakou nemoc.

Přece jen sem chodí různě znečištění lidé v různém stavu. Podle bývalého bezdomovce Martina Betuše je však lepší třeba chřipka, než zmrznout někde v parku. „V mém období fungovala Armáda spásy, která poskytovala i bydlení, ale to jsem nikdy nevyužil. Ovšem myslím si, že Nocleženka rozhodně není špatný nápad. Bál bych se nemocí nebo třeba muněk. Každopádně myslím, že kdybych byl na ulici, tak bych to využil i s tím rizikem, že chytím chřipku. Lepší je totiž onemocnět, než umrznout,“ vysvětlil Blesk Zprávám Martin.

„Nocležné služby jsem nevyužil, jediné, o kterých jsem věděl, byla Armáda spásy a ta chtěla 3000 Kč měsíčně. Občas jsem se tam šel obléci nebo osprchovat. Stačilo, že jsem tam jednou na podlaze ve sprchách viděl červy, vícekrát jsem tam nevkročil. Coby bezdomovec jsem neměl důvěru v takové ubytování,“ uvedl pro Blesk Zprávy Michal Č., taktéž bývalý bedomovec.

Vedoucí: Žádní paraziti, stříkáme matrace sprejem

Nocleženku, která dle bezdomovců – současných i bývalých – zachraňuje před umrznutím, využil také pan Eduard. Ještě za minulého režimu muže poslali pracovat do uranových dolů. Po revoluci propadl gamblingu. I když se mu podařilo vyhrát větší částku peněz, znovu ji prohrál. Na ulici skončil i kvůli své vzdorovitosti a negativnímu pohledu na svět. Až díky sociálnímu pracovníkovi se mu podařilo znovu vrátit do života, který na chvíli vzdal.

Díky Nocležence a sociálnímu pracovníkovi teď čeká na byt v domě s pečovatelskou službou. Podle Věry Zemanové, vedoucí přímé práce, která působí v pražské Noclehárně, nikdo žádného parazita při nocování nechytí.

„Každý den se provádí sanitační úklid a stříkají se matrace desprejem, což je dezinfekční sprej. Jakmile lidé odejdou, tak se takto uklízí, k parazitům nikdo nepřijde,“ popsala pro Blesk Zprávy Zemanová.

Na rozdíl od lodi Hermes sem mohou i lidé pod vlivem. V zimních měsících totiž noclehárna nefunguje jako sociální služba, ale jako první pomoc. Je tedy jedno, jestli je dotyčný pod vlivem, jediným kritériem je to, že nesmí být agresivní.

Proč se platí za Nocleženku 100 korun?

A co tady člověk dostane? Není to zdaleka jenom postel. „Dostane jídlo, dostane chléb, horký čaj a lůžko, dvakrát týdně máme otevřenou ošetřovnu, pokud má akutní problém, tak máme mediky, kteří ošetřují, dále je možnost hygieny, kdo chce, může se vykoupat, dostane mýdlo, holítko, papírový ručník,“ dodala Zemanová. Na místě je také sociální pracovník, kterého můžou využít třeba ti, kteří by se rádi vrátili do běžného života.

Na Hermesu člověk bez domova zaplatí 20 korun, u Armády spásy vyjde jedna noc na 30 až 45 korun, záleží prý na městě, ve kterém chce člověk nocleh využít. Pokud dárce pošle víc peněz, jdou do renovace objektu. Reálně náklady na jednoho člověka jsou prý někde mezi 100 až 200 korunami na noc. A tedy i proto dárci zaplatí za jednu Nocleženku rovnou stokorunu. Projekt funguje v Praze, Brně, Karlových Varech, Ostravě, Krnově, Opavě, Šumperku a v Havířově.

Při letošních tuhých mrazech přese všechnu péči umrzlo nejméně devět lidí. Poslední byl šedesátiletý muž v Praze Hostivaři. Celkem zmrzlo šest lidí v Moravskoslezském kraji, dva v Praze a jeden v Příbrami.