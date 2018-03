Natržené ucho a oko, vyražené zuby. Muž v Děčíně zbil psa, zakročil odvážný policista

Podezření na týrání nahlásili všímaví lidé. Zavolali právě Václava Němečka, protože ho znají a mají v něho velkou důvěru. Strážník se hned vydal na místo činu. Lidé, kteří policistu přivolali, ale neměli tušení, kde přesně muž se psem bydlí.

„Udělal jsem ohledání na místě, vyšel mi jeden vchod s tím, že by to mohl být on. Šel jsem dovnitř, kde jsem potkal paní, které jsem se dotazoval, ale ona mi řekla, že v domě bydlí hodně pejskařů. Šel jsem tedy po patrech a naslouchal jsem a zrovna mi vyšel ten pán ze dveří,“ popsal pro Blesk Zprávy Němeček.

Policista: „Pes mlel z posledního“

Policisty se zeptal, kdo v domě má pejska, ten odpověděl, že jednoho má soused nad ním. „Odpověděl jsem mu, že vím, že i on má pejska. Pán se zarazil a to už jsem viděl, že je něco špatně. Zatlačil jsem na něj a zrovna tu chvíli pes vyběhnul. Bylo vidět, že je pobitý. Schoval se do rohu, a já muže vyzval, aby mi dal dokumenty, obojek a tak dále, on k němu měl jen papíry. Psa jsem tedy vzal, protože jsem viděl, že mele z posledního a zavolal jsem útulek,“ dodal strážník s tím, že ihned po příjezdu zaměstnance z útulku jel pes na veterinu.

Podle policisty může za tento čin tyranovi hrozit i vězení a to jeden rok až tři léta. Ronny byl prý jasně ohrožený na životě a zůstanou mu trvalé následky. Podle Němečka jsou to vykopané zuby, oko, o které může přijít, a natržené ucho, u kterého se prý také neví, jak se bude hojit.

Vedení útulku: Něco takového jsem ještě neviděla

Podle vedoucí děčínského útulku Eveline Jahelkové měl prý Ronny štěstí v neštěstí. Záchrana přišla včas. „Ronny má vyražené špičáky, prakticky bojujeme o záchranu oka. Vrchní čelist byla naštípnutá, spodní zlomená, má ji zdrátovanou. Nemůže pořádně kousat, žvýkat, krmíme ho z ruky. Je to ale velký bojovník,“ popsala pro Blesk Zprávy žena. Přesto čím si prošel, je podle ní pes velice hodný. Ani ne roční zvíře je navíc velmi čistotné. Podle stavu, ve kterém se pes nacházel, docházelo pravděpodobně k týrání již dříve.

„Tuhle práci dělám hodně let, chodí nám sem zubožená zdevastovaná zvířata, která nedostávají nažrat, je tam zanedbaná veterinární péče, ale aby někdo takhle domlátil psa, to jsem viděla poprvé,“ dodala Jahelková.

Podle policisty i podle útulku má nyní případ v rukou státní policie a pachatel je známý. Po reakcích veřejnosti na sociální síti Facebook si muž dokonce zrušil svůj profil.