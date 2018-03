Aleš po zákeřné nemoci ochrnul a neudržel ani vidličku. Teď fotí kalendáře

Roztroušenou sklerózou trpí také Milan Brauer (40). A i u něj byl nástup nemoci náhlý, podobně jako u Aleše. Sice si všímal, že se někdy hůř hýbe. Jenže jednoho dne se nepohnul vůbec, nevstal z postele.

„Horšila se mi chůze, přecházel jsem to. Nevěděl jsem, co se děje. Jednoho dne jsem ale nevstal. Manželka mi zavolala sanitku a v nemocnici hned proběhla různá vyšetření: magnetická rezonance, lumbálka a diagnóza – roztroušená skleróza. Do té doby jsem vůbec nevěděl, že to existuje,“ popsal Milan pro Blesk Zprávy.

Diagnóza byla tehdy rychlá a on ji přijal. Jen ho mrzí, že nemůže běhat venku se svými dětmi, choroba jej významně zpomalila.

Ivě zjistili v necelých 20 letech roztroušenou sklerózu. Teď běhá maratony

„Nemoc plíživě postupuje“

Otci dvou dětí (9 a 12) se radikálně změnil svět. Nemoc si nejprve „vygooglil“, což raději neměl dělat. „Vyskočily mi články, že tak rok, dva a konec, člověk je mrtvý. Tak jsem se po tom začal víc pídit. Když šel jsem z nemocnice, říkal jsem si, no tak mám roztroušenou sklerózu, ale chodím, je to dobré. Pomalu se to ale zhoršovalo. Teď se k levé noze přidává i levá ruka. Sice cvičím, to mě udržuje v kondici, ale ta nemoc je pořád taková jako že pomalu, plíživě postupuje,“ popsal Milan.

Magda a Milan | Zuzana Zelenková

„Nejvíc mě mrzí, že jsem se těšil, jak s dětmi budu dělat sporty, budeme se honit a podobně, což nejde, táta nemůže běhat. Těšil jsem se jak budu hrát s klukem fotbal a basket, ale je to pryč, nejde to,“ dodal Milan.



V dobré psychické kondici Milana drží práce, rodina a kamarádi. V lepší chůzi mu pomáhá přístroj WalkAide, který mu zapůjčila Nadace Jakuba Voráčka. Díky němu lépe ovládá levou nohu a nezakopává. To má společné s další pacientkou Magdou. Oba se shodují, že fyzická omezení jsou sice nepříjemná, ale i na tom, že nemoc mívá také mnohem horší následky. Jde o zdvojené vidění, ochrnutí nebo úplnou ztrátu zraku.