Uzavřená D5 kvůli nehodě kamionu, sněhové jazyky a námraza. Řidiči musí jezdit opatrně

Dálnice D5 je u hraničního přechodu Rozvadov ve směru na Prahu uzavřena. Kolem 8:00 tam havaroval kamion, podle serveru Dopravniinfo.cz je nehoda bez zranění. Sjízdnost je komplikovaná i na silnicích v Orlických horách, kde hrozí sněhové jazyky. Ve Zlínském kraji hrozí kvůli mrholení a nízkým teplotám namrzání vozovky. Na všech místech by měli být řidiči na pozoru.

Sjízdnost především na Tachovsku, Klatovsku a jižním Plzeňsku komplikuje nový sníh, s kluzkou vozovkou by měli řidiči počítat i na dálnici D5. V regionu navíc dále sněží.

Přímo v Plzni jsou silnice holé a vlhké, sjízdné bez omezení. Sjízdnost komplikují pouze sněhové přeháňky. Ledovka naopak hrozí například na silnici 22 z Klatov na Horažďovice, nebezpečný úsek uježděného sněhu je u Kdyně na Domažlicku. Jen se zvýšenou opatrností je sjízdná silnice 21 směrem na Cheb.

V Orlických horách hrozí sněhové jazyky

V Orlických horách a na Lanškrounsku leží na vedlejších silnicích místy vrstva zledovatělého sněhu krytá posypem, v horských oblastech Rychnovska se mohou lokálně tvořit sněhové jazyky. Silnice ve východních Čechách jsou jinak většinou sjízdné bez omezení. Vyplynulo to z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic.

V sobotu ráno bylo v Královéhradeckém a Pardubickém kraji většinou jasno, polojasno, místy oblačno bez srážek. Teploty se nejčastěji pohybovaly od minus 16 do minus tří stupňů Celsia. Silnice byly většinou suché, vymrzlé, jen v horských oblastech, jako třeba v okolí Šerlichu nebo Čenkovic, se vyskytovala místy vrstva uježděného zledovatělého sněhu.

Podle meteorologů by dnes mělo být polojasno až skoro jasno a nejvyšší denní teploty od minus tří do nula stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách má být kolem minus devíti. Vítr bude vát mírný severovýchodní až východní do pěti metrů za sekundu a večer se bude měnit na jihovýchodní.

Vozovky ve Zlínském kraji namrzají

Silnice ve Zlínském kraji dnes ráno kvůli mrholení a teplotám pod nulou opět nebezpečně namrzají a řidiči by měli jezdit se zvýšenou opatrností. Varování platí pro celé území Zlínského kraje. Místy je mlhavo, uvedlo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Silnice první a druhé třídy ve Zlínském kraji jsou zpravidla holé a mokré. V noci do terénu vyjely sypače, protože začalo opět mrholit a na vymrzlých vozovkách hned vznikla kluzká vrstva.

Náledí se ráno místy tvoří na silnicích na Valašskomeziříčsku a Vsetínsku. Vozovky namrzají také na Zlínsku. V obcích Petrůvka a Pozlovice na Zlínsku je stále ledovka. Kluzká je ráno také dálnice z Otrokovic do Přerova.

Před namrzáním vozovek varují dnes ráno řidiče správci silnic na Kroměřížsku i Uherskohradišťsku.

Silnice ve Zlínském kraji namrzají od pátečního odpoledne. Na dálnici D55 u Otrokovic se v podvečer srazilo 20 automobilů, zdravotníci ošetřili jedno dítě. V kraji se v pátek staly dvě desítky dopravních nehod, vyžádaly si však jen lehká zranění.