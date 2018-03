Češi kvůli mrazům extrémně zatížili elektrickou síť. Nejvíc za 30 let

Kdo mohl, schoval se tento týden před mrazy do nějaké budovy. Češi nadměrně topili, svítili nebo třeba koukali na televizi či do počítačů. A dali proto zabrat celé elektrické přenosové síti. Ve středu dopoledne spotřebovávali dokonce nejvíce elektřiny za posledních bezmála 30 let. Na 12 000 MW, které proudily vedením, by bylo potřeba hned šest Temelínů.