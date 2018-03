„Nevím si rady, pomozte.“ Tisíce zoufalých Čechů volají na úřad práce. S čím jim radí?

Paní Božena (72) z Českých Budějovic bydlí v domě na okraji města a dostává od státu necelých 1200 korun jako příspěvek na bydlení, protože má nízký důchod. V deníku Aha! se před časem dočetla o změnách ve vyplácení dávek – část z nich je totiž nově vyplácena formou papírových poukázek. A protože ji nová pravidla vyplašila, zazvonila na svého souseda, který bydlí ve stejném patře, a požádala ho o pomoc.

„Nemá počítač a podrobnosti by si musela zjistit přímo na úřadu práce. Jenže tehdy byla krátce po úrazu nohy, špatně se jí chodilo. Tak jsem jí zjistil, co se dá,“ řekl pro Blesk Zprávy pan Jaroslav (59). „Hned na stránce úřadu práce jsem našel telefonní číslo na jejich call centrum. Tak jsem zavolal a paní na lince mi řekla, že paní Božena musí pro poukázky dojít osobně, nebo že může dát někomu plnou moc.“ Vzkaz jí předal a pomohl zařídit všechny formality.

Za rok 107 tisíc dotazů

Jen loni na call centrum úřadu práce zavolalo kvůli nejasnostem 41 tisíc lidí, dalších bezmála 4000 poslalo otázky emailem. Lidé položili celkem 107 tisíc otázek, které se týkaly hlavně legislativních změn, sociálních dávek i nesnází v práci. Denně jde v průměru o stovku dotazů, které kladou hlavně nezaměstnaní lidé, matky na rodičovské dovolené i zaměstnavatelé.

V poslední době se lidé ptali například na to, co mají dělat, pokud se jejich zaměstnavatel ocitne v insolvenci, neplatí mzdu ani nevydá žádné potvrzení pro úřad práce, který by pak vyplatil podporu v nezaměstnanosti. Rodiče, hlavně matky, malých dětí se pak ptají, jak postupovat v případě, že jim současně končí rodičovská dovolená i pracovní poměr. Nezaměstnaní se ptají, jestli si mohou přivydělávat, a třeba zaměstnavatelé třeba na věci kolem pracovní neschopnosti svých pracovníků.

Dotazy také ovlivňuje období – zatímco v lednu převažuje nezaměstnanost v souvislosti s ukončením pracovních poměrů ke konci předchozího roku, v létě zase „vedou“ otázky zaměřené na činnost pracovních agentur, jejich ověření a nabídky brigád. Začátkem prázdnin a na podzim se pak často na úřad práce obracejí absolventi škol.

Lidé se nevyznají v novinkách

Podobně jako paní Božena zmíněná v úvodu článku, volají často lidé na úřad práce ve chvíli, kdy se dozví o nějaké novince, která se jich dotýká. „Jakmile televize odvysílá reportáž zaměřenou na úřad práce nebo se v novinách objeví obsáhlejší článek k problematice spadající do působnosti resortu práce a sociálních věcí, odrazí se to vždy na skladbě otázek,“ vysvětlila mluvčí úřadu Kateřina Beránková.

Call centrum bylo spuštěno v roce 2006, tehdy ještě ovšem pod ministerstvem práce a sociálních věcí. Od roku 2016 ho provozuje úřad práce. Každý rok se na něj obracejí desítky tisíc lidí, například v roce 2014 to bylo rekordních 108 tisíc.

„Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti mohou naši operátoři poskytovat informace v obecné rovině. Pokud někdo potřebuje řešit konkrétní záležitosti, je třeba obrátit se na příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce,“ uvedla vedoucí operátorů Jana Dudková.

Na co se lidé mohou ptát?

Zaměstnanost a nezaměstnanost , rekvalifikace, hledání práce

, rekvalifikace, hledání práce Problémy v práci – například zaměstnavatel neplatí mzdu, je v insolvenci nebo vytváří jiné potíže

– například zaměstnavatel neplatí mzdu, je v insolvenci nebo vytváří jiné potíže Informace k sociálním dávkám a žádostem o dávky

a žádostem o dávky Pomoc v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení i mimořádná okamžitá pomoc)

(příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení i mimořádná okamžitá pomoc) Dávky pěstounské péče i příspěvek na péči

Informace o existenčním minimu

Linka úřadu práce má číslo 844 844 803 a je zpoplatněna podle tarifu operátora. Vola t je možné každý všední den od 8 do 17 nebo 15 hodin odpoledne, v pátek pak do 13 hodin.