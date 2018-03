Honza najel na kole do práce 3500 kilometrů za měsíc: „Vstával jsem ve tři, jde to i v zimě“

Šťastně ženatý otec od rodiny Jan Kavalír (37) jen během loňského května najezdil na kole tři a půl tisíce kilometrů. Sportovní nadšenec vyrážel z Malešic, vzal to přes Sadskou směrem na Nymburk a potom oklikou zase zpátky do Prahy, kde pracuje na Pavím vrchu jako bankovní úředník. Za celý rok najezdí 12 tisíc kilometrů. Květen poněkud vyčnívá díky akci Do práce na kole, které se bude účastnit i letos.

Jan Kavalír z Prahy miluje cyklistiku. Na kole jezdí každý den, nenajezdí sice tolik kilometrů jako v květnu, zato přidává ještě plavání. „Já nepřestávám jezdit. I v zimě jezdím do práce na kole. Ovšem ne tolik, to je jen v květnu, taková moje květnová libůstka, dlouhodobě by se to ale nedalo zvládat. Jinak chodím čtyřikrát týdně plavat před prací. Jezdím z domova na bazén na kole, pak na něm dojedu do práce. Vstávám v 5.15 a v půl jedenácté chodím spát,“ uvedl Jan s tím, že v květnu plavání vynechává.

Jak loni za jediný měsíc pokořil tolik kilometrů? „Recept je v zásadě jednoduchý. Den má 24 hodin, 8 hodin jste v práci, 8 jedete na kole a zbytek jíte nebo spíte. Já mám rodinu a jsem šťastně ženatý, takže jsem odpoledne a večer věnoval rodině, za to jsem vstával v půl třetí, ve tři,“ vysvětlil pro Blesk Zprávy Jan.

Z Malešic až na Sadskou a do Prahy

Z pražských Malešic, kde bydlí, potom vyrážel směrem na Nymburk posbírat, jak sám říká, „laciné kilometry“, cesta je tady podle něho převážně po rovině. „Jezdil jsem směr Sadská, Nymburk a pak jsem to točil na Český Brod a vracel jsem se podle Vltavy do práce. Když strávíte těch 6-8 hodin na kole, tak se to dá takhle ujet,“ doplnil muž.

Jan se účastnil soutěže Do práce na kole a to už počtvrté. Je bankovní úředník a pochvaluje si, že mají v práci dobré zázemí k tomu, aby se rannímu sportu mohli věnovat. V květnu, kdy projekt tradičně běží, ale sprchy praskají doslova ve švech. Z celé firmy se loni zapojilo skoro 300 lidí.

V letošním roce nově startuje výzva Na kole do školy. A té se chytila Česká zemědělská univerzita. Jeden z místních studentů, Matouš, se prý na ujeté kilometry už těší, je to velký cyklista, který rád používá kolo na výlety.

„Původem jsem z Liberce, celá moje rodina tento projekt podporuje a účastní se ho. Takže, když jsem se o něm dozvěděl, řekl jsem si, že bych to také mohl zkusit,“ vysvětlil mladý student pro Blesk Zprávy.

Matěj se zúčastní poprvé

Matěj má však při soutěžení jeden podstatný problém, který mu to pěkně ztěžuje. „Bydlím na koleji a do školy to mám asi deset metrů. Takže to budu muset vzít nějakou oklikou,“ uvedl s úsměvem Matouš.

Podle jeho slov však nepojede takovou oklikou jako jeho kolega, rekordman, Jan. Má obavu, aby potom zvládal i školu. „Na studium člověk potřebuje být dostatečně odpočatý a to nejde najet spoustu kilometrů a jít se potom ještě učit,“ dodal Matouš.

„Říkali jsme si, že Matouš, než se půjde učit, tak dvakrát objede kampus a bude mít splněno,“ upřesnila pro Blesk Zprávy Aneta Kučerová z ČZU,“ která se ve škole stará o propagaci projektu. Kučerová nevylučuje zapojení zaměstnanců školy, kteří prý na kole jezdí i tak. U studentů se trochu obává velkého kopce, který vede z Dejvic do Suchdola. S pousmáním dodává, že by to ale měli zvládnout, když tam běžně jezdí pedagogové, a že se třeba uleví zdejší „našlapané“ autobusové dopravě.

Akce, kterou pořádá spolek Auto-mat, má jedno poslání. Ulevit přetížené automobilové dopravě. Člověk nemusí nutně vyrazit na kole. Může jít pěšky anebo do práce „doběhnout“. Podle předsedy Výboru české internistické společnosti Richarda Češky je taková akce ideální start pro to, aby se člověk začal hýbat. Nesmí ale po měsíční snaze usnout na vavřínech a v započaté činnosti by měl pokračovat.

Lékař: Stačí 30 až 45 minut denně

„Pohyb je samozřejmě zásadní součástí prevence onemocnění srdce a cév. Pohyb by měl být pravidelný, pětkrát týdně 30 až 45 minut. Není zapotřebí chodit do fitka a zvedat tam tuny činek, nebo intenzivně cvičit. Stačí chodit, nebo jezdit na kole. Rychlou chůzí ujít tak 4 až 6 kilometrů za hodinu,“ uvedl lékař.

Chůze podle odborníka prý úplně stačí, nebo jízda na kole, která nezatěžuje klouby. Je ale zapotřebí, aby to lidé dělali pravidelně. Podle lékaře je ranní pohyb ideální. Člověk se „rozhýbe“ před prací a nemusí se po náročné celodenní činnosti dál namáhat.

Odborník zásadně neomezoval v pohybu ani člověka po infarktu nebo bypassu. Takový pacient by se měl na pohybu domluvit se svým lékařem a zůstat pod kontrolou. To zaručí například sporttester, kterým si dotyčný může pohodlně sám kontrolovat tep.

A co když je někdo takzvaný „gaučák“ a chce se začít hýbat? „Já si myslím, že pro opravdového gaučáka je obvykle velmi těžké, aby se rozhodl. Pokud to bude člověk mladý, tak bych nepředpokládal nějaké zdravotní postižení, doporučil bych nepřetěžovat se, zvyšovat fyzickou aktivitu postupně. U člověka, který by začínal kolem šedesáti let, už je potřeba dojít k lékaři a zeptat se, jestli nemá nějaký limit a byl bych velmi opatrný,“ popsal Češka.

Za startovné tričko

Pozor je potřeba dát také na přeceňování sil. Podle lékaře není moudré začít například s tvrdým tréninkem měsíc před maratonem. To by prý člověk odnesl akorát tak odrovnanými klouby. První ročník akce Do práce na kole se odehrál v roce 2012. Tehdy se ho účastnilo 2 536 lidí. Loni to bylo 12 883 lidí.

Do konce března zájemci zaplatí 290 korun jako startovné, v dubnu už bude cena vyšší - 390 korun. Účastníci za peníze dostanou startovní balíček, který obsahuje žluté tričko z biobavlny, to slouží také jako vstupenka na různé akce ve 33 českých městech, která jsou do projektu zapojená. Ale je to také vstupenka závěrečnou párty, kde se budou rozdávat hodnotné ceny, ve hře jsou i zájezdy. Studenti potom zaplatí 150 korun. Loni startovné hradili zájemcům zaměstnavatelé a to asi ze 60 procent.