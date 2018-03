Školáci hltají Facebook, i když ještě nesmí. Malým dětem hrozí velké potíže

Povolená věková hranice pro založení účtu na Facebooku je 13 let, ale podle průzkumu společnosti Avast se na něm pohybuje 60 procent dětí ve věku od 9 do 12 let. Téměř polovina dětí v tomto věku si přes internet píše s lidmi, které nikdy neviděla. Mnohdy o tom neví ani jejich rodiče, kteří netuší, jak by měli své děti před nástrahami online světa chránit. Pomoci jim má nekomerční projekt Buď Safe Online, který bez nároku na honorář podpořil youtuber Jirka Král.