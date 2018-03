Kuciak zemřel kvůli korupci v justici, tvrdí nová teorie. Šlo o Nejvyšší soud?

Vyšetřování smrti mladého investigativního novináře Jána Kuciaka (†27) a jeho přítelkyně Martiny se v posledních dnech ubírá jen jedním směrem. Policie oznámila, že motivem vraždy byla Kuciakova investigativní činnost. K jeho smrti zřejmě vedl jeho poslední nedokončený článek, ve kterém se věnoval propojenosti italské mafie a slovenských politiků. To je teorie, se kterou policisté pracují nejvíce. Další slovenský publicista Radovan Bránik ale upozornil na to, že k jeho zabití mohlo vést to, že se neopatrně dotkl korupce v justici.

Bránik upozornil na to, že vyšetřovatelé i média se věnují pouze jednomu možnému motivu Kuciakovy vraždy. Poznamenal, že jeho kolega se věnoval ožehavým tématům, mezi které rozhodně patří i kauza obří korupce v jednom z klíčových slovenských soudů. Publicista se domnívá, že tento důvod je mnohem realističtější než to, že Kuciaka zabila italská mafie.

Bránik: Teorie o italské mafii nemá logiku

Jeden ze slovenských soudů má prý problém s tzv. justiční mafií, soudci jsou podplacení. „Jde hlavně o přidělování spisů. Vznikl kolem toho průmysl a malá skupina lidí díky tomu získala obrovský majetek. Je to takový stát ve státě,“ řekl Bránik novinářům ze serveru Aktuálně.cz. Uvedl také, že minulý týden se s Kuciakem setkal, ale že nestihli probrat detaily jejich spolupráce na tomto článku. „Měli jsme se sejít ještě tohle úterý, ale k tomu z pochopitelných důvodů nedošlo,“ doplnil.

Publicista nepopírá to, že mezi větví italské mafie a slovenskými politiky a podnikateli existuje spojitost. Nevyvrací ani to, že mafie čerpala eurofondy. „Ano, na téhle věci pracoval, ale vše nasvědčuje tomu, že se pustil i do vyšetřování justiční korupce. Jsem ale přesvědčen, že mezi kauzou italské mafie a Kuciakovou smrtí není žádné spojení.“ Podotkl, že jeho kolegové se nechali strhnout vlnou emocí a strachu a opomněli, že jejich teorie má několik logických děr.

Publicista: V novinách je chaos

„Tohle byl záměr pachatelů a novináři jim hrají do noty. V novinách je chaos, publikuje se jedna neověřená teorie za druhou. Navíc si reportéři vyřizují účty s neoblíbenými politiky,“ řekl Bránik. Prohlásil i to, že Italové si na Slovensku zase tolik nevydělali. „Ví se o tom už skoro 10 let, desítky policistů a novinářů mají spoustu materiálů. Jsou známé osoby, které jsou do toho zapletené. Objednávka vraždy Kuciaka ze strany italské mafie tak nedává smysl.“

Bránik zásadně odmítl sdělit novinářům, jaký konkrétní soud na Slovensku je do korupce zapleten. „Nechci ohrozit životy svědků nebo ovlivnit probíhající vyšetřování. Chci ale říct, že pokud dojde k další vraždě nebo únosu lidí, kteří se na případu také podílejí, okamžitě všechno zveřejním,“ vzkázal.

Policejní prezident Tibor Gašpar na čtvrteční tiskové konferenci Bránikovu teorii v podstatě potvrdil, když oznámil, že má policie ve vyšetřování novou stopu, která se týká Nejvyššího soudu.

„Policie má kauzu léta před očima“

Bránik dodal, že i kdyby byl obětí on, dojde k publikaci jeho materiálů. Nedal přesnou odpověď ani na to, zda jsou do justiční korupce zapleteni politici jako premiér Robert Fico nebo ministr vnitra Robert Kaliňák.

„Nechci spekulovat a komplikovat už tak složité vyšetřování. Novináři i policie mají tuhle kauzu léta přímo před očima,“ zmínil se i o tom, že materiál a důkazy, které nashromáždil a které měl Kuciak k dispozici, jsou rozhodně větším motivem k vraždě, než teorie o italské mafii, kterou vyslovil novinář Tom Nicholson. „Tohle má poklady a logickou souvislost, ale já jsem novinář, ne policejní vyšetřovatel,“ zmínil.

Vražda Kuciaka je varováním pro ostatní novináře, vrahům to nevyšlo, píší Němci

„Vrahové jsou už za hranicemi“

Podle Bránikova názoru Kuciakova vražda nebyla nic osobního. Mladý novinář měl prostě smůlu, byl jednou z vytipovaných obětí. „Pachatelé chtěli svým činem vzbudit pozornost. Chtěli umlčet novináře na jejich stopě, říct jim, že hra už skončila.“ Bránik si myslí, že vrahové už nejsou ani na Slovensku a jejich dopadení je nepravděpodobné.

Spolu s novináři se dotkli také toho, že Kuciak byl při svém pátrání velmi neopatrný. „Byl dospělý a postupoval tak, jak se rozhodl. Bylo to nad jeho síly, víc k tomu nemám, co dodat.“ Rozhovor skončil s tím, že vyšetřování justiční korupce je stále otevřené. Bránik věří, že se do toho pustí někdo další, kdo pomůže kauzu uzavřít a potrestat lidi, kteří to celé zrealizovali.