Online seznamky jsou rájem hackerů. Češi na nich sdílí osobní data i fotky

Internetové seznamky se v současné hektické době těší velké oblibě. Někdy je využilo 59 procent Čechů, ukázal průzkum. Ne vždy tu lidé hledají vážný vztah, ale místo lásky nebo povyražení mohou často přilákat podvodníky a kyberzločince. Zájemcům o seznámení mohou hackeři ukrást identitu, okrást je o peníze nebo do jejich zařízení zanést aspoň viry. Lidé přesto neváhají veřejně sdílet nejen svou adresu a telefonní číslo, ale i lechtivé fotografie, protože věří, že jim to zajistí úspěch.

V současné době, kdy lidé tráví podstatnou část dne v práci, se jich stále více obrací k internetovým seznamkám. Zakládají si profily, píší si i s několika uživateli najednou a doufají, že najdou spřízněnou duši. Ukázal to průzkum společnosti Kaspersky Lab.

Řada lidí za tímto účelem bez rozmýšlení sdílí vysoce citlivé osobní údaje, které mnohdy ukládají přímo na svých veřejně přístupných profilech. Čtvrtina jich připouští, že veřejně sdílí celé své jméno a příjmení. Jeden z deseti respondentů takto sdílí adresu svého bydliště a detaily o zaměstnání. Pro lásku nebo potěšení je jeden z deseti uživatelů ochoten zahodit i svůj stud a sdílet vlastní lechtivé fotografie.

Intimní snímky po pár minutách chatování

S větší pravděpodobností poskytnou uživatelé své údaje těm, kteří se jim podle informací v databázi seznamky zdají jako ideální partneři. Šestnáct procent lidí takovým uživatelům poskytne své osobní údaje. Každý desátý tak navíc učiní během několika minut nebo maximálně hodin. 15 % respondentů v průzkumu také uvedlo, že o sobě v podstatě neznámým lidem vypráví zahanbující historky. A 14 % svým „shodám“ posílá soukromé nebo nahé fotografie. Podvodníci přitom mohou takový druh informací využít k vydírání nebo nabourání do seznamkového profilu.

Problematické úniky dat

„K únikům dat dochází bohužel velmi často, a žádná online služba není proti útokům 100procentně imunní. Mezi největší úniky dat online seznamek se určitě řadí seznamka pro zadané Ashley Madison, ze které v roce 2015 unikla databáze čítající na 40 milionů jmen, hesel, adres a finančních údajů,“ uvedl Jan Zíka, expert na digitální bezpečnost společnosti Avast.

Na online seznamkách se také objevuje spousta falešných informací a profilů. Riziko je nižší u placených seznamek, na kterých je více seriózních zájemců o vztah.

„Uživatelé by si měli dávat větší pozor kolik informací o sobě prostřednictvím aplikací, zpráv nebo seznamovacích stránek sdílejí. Náhodnému kolemjdoucímu na ulici byste při prvním setkání taky nesdělili svou adresu nebo telefonní číslo. Uživatelé online seznamek musí bezpečí svých dat zajistit sami a nespoléhat se na ochranu seznamovacích webů nebo aplikací.

To ale platí i pro všechny ostatní uživatele internetu. Všichni by měli chránit sebe i své osobní informace nehledě na to, proč internet navštěvují, nabádá Andrei Mochola, ředitel divize spotřebitelských produktů společnosti Kaspersky Lab.

Kybernetické hrozby

Kromě této potřeby sdílet příliš mnoho informací jsou uživatelé online seznamek coby uživatelé internetu vystaveni i dalším kybernetickým hrozbám.

Jeden z deseti lidí má zkušenost s podvodníkem, který se od něj prostřednictvím seznamek snažil získat osobní nebo finanční údaje.

„Útočníci také pomocí zpráv dokáží šířit malware a nebezpečné odkazy, které mohou následně snadno infikovat počítač nebo mobil,“ doplňuje Zíka.

Jak se ochránit na online seznamce:

Nesdílejte svou adresu a telefonní číslo.

svou adresu a telefonní číslo. Svůj profil dobře zabezpečte, nevystavujte svoje citlivé údaje veřejně.

Používejte antivirové programy.

Používejte selský rozum a nevěřte slepě každému.

Před první schůzkou doporučujeme si s dotyčným člověkem zavolat např. přes Skype, abyste si ověřili, že je to skutečně on, případně schůzku naplánovat na veřejné místo a říct o ní někomu známému.

Trocha statistiky o uživatelích online seznamek:

55 % je ve věku 16-24 let

27 % je ve věku 25-34 let

9 % je ve věku 35-44 let

7 % je ve věku 45-54 let

3 % jsou ve věku 55+

51 % uživatelů jsou ženy

49 % uživatelů jsou muži

34 % uživatelů je ženatých/vdaných/zadaných

66 % uživatelů je svobodných/nezadaných

průměrný věk je 33,8 let

58 % uživatelů pracuje na plný úvazek; 26% uživatelů je nezaměstnaných

Důvody k seznamování po síti:

Pouze 20 % uživatelů z ČR hledá na seznamkách opravdovou lásku

52 % českých uživatelů hledá na seznamkách pouze zábavu

8 % Čechů se na seznamkách zajímá jen o sex

3 % dotázaných Čechů jsou na seznamkách proto, aby zjistili, jestli je podvádí partner

Sdílení informací na seznamkách:

25 % lidí veřejně sdílí své jméno a příjmení

10 % lidí veřejně sdílí své bydliště a detaily o zaměstnání

15 % lidí sdílí s cizími lidmi sebeztrapňující historky

14 % lidí posílá své soukromé nebo nahé fotografie

